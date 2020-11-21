СовФед разрабатывает закон об апартаментах. Их строят по всей РФ — без правового статуса

Сенатор Аркадий Чернецкий: «За последние годы строительство апартаментов стало настолько масштабным, что проблемы, связанные с проживанием в них, вышли на государственный уровень».

В Совете Федерации состоялись парламентские слушания на тему «Проблемы определения правового статуса апартаментов как объекта недвижимости». Мероприятие провел первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий. В слушаниях приняли участие сенаторы РФ, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин, директор Департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван Чебесков, статс-секретарь, заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Алексей Бутовецкий, а также представители региональных органов власти, строительных компаний и эксперты.

Аркадий Чернецкий подчеркнул особую актуальность темы слушаний:

За последние годы строительство апартаментов стало настолько масштабным, что проблемы, связанные с проживанием в них, вышли на государственный уровень.

Парламентарий обратил внимание на то, что эти вопросы нашли свое отражение в Общенациональном плане действий по восстановлению экономики. Юридический статус апартаментов остается неопределенным с момента их появления на рынке недвижимости, продолжил он:

Формально апартаменты относятся к нежилой коммерческой недвижимости. Основной причиной появления апартаментов стал дефицит площадок под жилищное строительство, особенно это касается крупных городов. Это вынуждает девелоперов искать обходные пути для вложения своих инвестиций. Застройщики переоборудуют помещения в коммерческих и даже бывших промышленных зданиях в жилые, оснащают их всем необходимым для комфортного проживания. Таким образом, в рамках одного проекта удается сочетать офисные, жилые и торгово-развлекательные площади.

Вместе с тем, отметил сенатор, апартаменты не являются новым явлением в международной практике:

Строительство многофункциональных зданий с апартаментами широко распространено в зарубежных странах, законодательство которых детально регулирует их правовой статус. В нашей стране согласно существующему законодательству апартаменты не признаются жилыми помещениями, являясь при этом полноценными объектами гражданско-правовых отношений. Это позволяет застройщикам при строительстве зданий с апартаментами не придерживаться установленных требований, предъявляемых к жилью.

Фото: пресс-служба Федерального собрания — специально для DK.RU

Основным камнем преткновения и проблемой для органов власти является отсутствие обязанности застройщика обеспечивать такой сегмент рынка недвижимости объектами социальной инфраструктуры:

Данные обстоятельства значительно удешевляют себестоимость объекта и формируют конечную привлекательную цену на апартаменты, которые стоят дешевле аналогичных квартир в среднем на 20%. Это их серьезное конкурентное преимущество.

Также одним из плюсов апартаментов сенатор назвал удобное местоположение в деловых кварталах с развитой инфраструктурой и улучшенную планировку. Однако сравнительно низкая цена на апартаменты нередко оборачивается рядом проблем для их приобретателей:

Среди них — невозможность прописки, повышенный налог на имущество, повышенные коммунальные и эксплуатационные расходы, отсутствие гарантий предоставления коммунальных услуг, государственных жилищных программ поддержки, льготных условий кредитования и субсидий.

Граждане, приобретающие нежилые помещения — апартаменты по договорам долевого участия, не защищены и в случае банкротства застройщика, добавил Аркадий Чернецкий:

Единственным вариантом определить правовой статус апартаментов как жилых помещений на сегодняшний день является применение статей Жилищного кодекса о переводе нежилого помещения в жилое. Но подобный перевод возможен исключительно в случае, если помещение отвечает жестким требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. В настоящее время для апартаментов это в принципе невозможно, поскольку апартаменты, как правило, не соответствуют в полной мере установленным требованиям.

«Перед нами стоит задача легализации физически существующих, но не отраженных ни в жилищном, ни в градостроительном законодательстве объектов, и создания понятных «правил игры» применительно к будущему строительству», — подчеркнул сенатор. Он также отметил, что при профильном Комитете СФ создана рабочая группа по вопросам совершенствования механизмов защиты прав граждан — приобретателей жилых и нежилых помещений (апартаментов):

Рабочей группой был подготовлен проект федерального закона о внесении изменений в Жилищный кодекс и другие законодательные акты, направленный на установление правового статуса многофункциональных зданий и апартаментов. По нашему мнению, закрепление особого статуса апартаментов может положительно сказаться на достижении целей федеральных проектов в сфере жилья и городской среды и обеспечить комфортные условия проживания граждан в таких помещениях.

В ходе слушаний участники обсудили подходы к определению правового статуса апартаментов, региональные практики, высказали конкретные предложения по решению проблемы. Замечания и предложения будут учтены при дальнейшей работе над соответствующим законопроектом, заключил Аркадий Чернецкий.

Ранее сообщалось, что Минстрой России планирует утвердить законодательно жилой статус уже построенных апартаментов, но после этого их строительство будет запрещено. С таким заявлением выступил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин:

Что мы с вами будем делать с тем, что сегодня находится в стройке, и будем ли мы дальше разрешать строить такие многофункциональные здания? Пока наша позиция, что, наверное, это нецелесообразно в будущем строить. <…> Поэтому под амнистию должно попасть то, что уже построено, оно должно быть учтено в объеме ввода жилья, но с какого-то момента мы должны честно друг другу ответить, что все — эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жилье (цитата по ТАСС).

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