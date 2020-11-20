Основатель похоронного дома в Екатеринбурге будет делать эко-гробы в Крыму

Михаил Ремез несколько лет назад уехал в Крым по поручению правительства, чтобы налаживать там похоронный сервис. Он уже открыл там первый крематорий, а теперь запустил производство картонных гробов.

Бывший владелец старейшего в Екатеринбурге похоронного дома «Габбро» Михаил Ремез запустил в Крыму производство эко-гробов из картона.

Мы первые в стране начали производство гробов из картона, — рассказал он в интервью КП-Крым. — В России ежегодно вырубается 1,2 млн гектаров леса. Из них 0,9% уходит на производство гробов. В США, Европе, Китае уже давно используют эту технологию, вот и мы начали.

Отмечается, что картонный гроб сгорает за три минуты, в то время как кремация в деревянном длится около часа. Часть средств с каждого проданного обещают тратить на высадку лесов на полуострове.

Похоронный дом «Габбро» работает в Екатеринбурге с 1998 г. Его основатель Михаил Ремез несколько лет назад уехал в Крым по поручению правительства, чтобы налаживать там похоронный сервис. Бизнес в Екатеринбурге он оставил на дочь, рассказывал DK.RU. В начале 2020 г. Михаил Ремез открыл первый в Крыму крематорий. Инвестпроект реализован по соглашению с Советом министров республики, инвестиции в строительство составили 50 млн руб.