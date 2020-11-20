В Екатеринбурге пройдет международный фестиваль Be@thoven

С 23 по 30 ноября в Свердловской филармонии состоится Международный музыкальный фестиваль Be@thoven, посвященный творчеству немецкого композитора.

В 2020 году весь музыкальный мир отмечает 250-летие со дня рождения Людвига ван Бетховена. На неделю Екатеринбург станет центром притяжения музыкантов, критиков, международных и российских журналистов. Известные солисты и дирижеры из Австрии, Германии и России, а также симфонические коллективы Свердловской филармонии представят «подлинное» звучание музыки Бетховена. Екатеринбургу предстоит услышать редко исполняющиеся авторские версии сочинений композитора. Специально для фестиваля из Германии будет привезен нотный материал со штрихами — в России такого звучания бетховенских произведений ранее было не услышать.

23 ноября фестиваль откроет сочинение «Be@thoven — Invocation» Владимира Тарнопольского, написанное три года назад для знаменитого Beethovenfest в Бонне. Автор создал звуковое послание Бетховену, представив доступный композитору звуковой мир. Основой «музыкального письма» стал Четвёртый фортепианный концерт — последний, сыгранный Бетховеном публично. Из-за развивавшейся глухоты великий композитор и пианист был вынужден оставить исполнительство.

В концертах фестиваля участвуют всемирно известный австрийский скрипач и дирижер Томас Цетмайр, один из самых харизматичных пианистов Германии Северин фон Эккардштейн, знаменитый немецкий баритон Томас Бауэр, альтистка Рут Килиус, пианист Николаус Рексрот. К фестивалю присоединятся солисты Большого театра России Елена Жидкова и Илья Селиванов, сопрано Мариинского театра Мария Баянкина.

Зрителями трех концертов смогут стать меломаны всего мира — 26, 29 и 30 ноября на крупнейших ресурсах России и Германии состоятся прямые трансляции концертов из Большого зала филармонии.

В рамках офф-программы в дни фестиваля в Свердловской филармонии откроются три выставки, посвященные творчеству композитора. Здесь можно увидеть уникальные материалы Бетховенского дома-музея; архивные материалы, связанные с исполнением сочинений Бетховена на Урале, художественные произведения, созданные под впечатлением от музыки великого композитора.

Традиционная Молодежная международная академия, которая ежегодно проходит в Свердловской филармонии с 2014 года, также состоится в дни фестиваля. Её участниками станут молодые музыканты из восьми стран. Музыкантов ждет интенсивная работа под руководством маэстро Томаса Цетмайра. Финалом работы Академии станет выступление в концерте-закрытии фестиваля. 30 ноября Международный молодежный Чайковский-оркестр вместе с Симфоническим хором Свердловской филармонии и приглашенными солистами представит легендарную Девятую симфонию Бетховена. Знаменитое «Обнимитесь, миллионы!» и идея поддержки друг друга в трудные времена сейчас является особенно актуальной.