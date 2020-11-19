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Путин распорядился оплатить студентам-медикам практику в уральских больницах

Путин распорядился оплатить студентам-медикам практику в уральских больницах
Иллюстрация: kremlin.ru

Ранее студенты Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) возмутились решением отправить их в разгар пандемии проходить практику в медучреждения. Изначально денег за это не обещали.

#МЕДИЦИНА#НОВОСТИ

Ректор УГМУ Ольга Ковтун заявила сегодня в видеообращении к студентам вуза, что они получат зарплату в тех медучреждениях, где будут проходить учебную практику. По ее словам, такое решение принял президент РФ Владимир Путин накануне.

По распоряжению главы государства студенты медвуза, не контактирующие с ковид-больными, будут получать по 10 тыс. руб., учащиеся медколледжей — по 7 тыс. руб. в месяц, — сообщила ректор и добавила: — Вы сделали осознанный выбор — выбор служить профессии. Есть уникальная возможность помочь медикам и получить уникальный опыт. Раньше не было ни одного года, чтобы старшекурсников лечебного и педиатрического факультета не снимали на помощь практической медицине. И никто не задавал вопросов, что это требует дополнительной оплаты.

Напомним, 17 ноября студентов-медиков старших курсов известили о необходимости пройти шестинедельную практику в региональных больницах. За практику полагается зачет, без которого не будет возможности сдать диплом. Для зачета необходимо получить характеристику с места прохождения практики и прослушать 36-часовой онлайн-курс о COVID-19. Новый модуль ввели в учебную программу по просьбе министра здравоохранения Михаила Мурашко, который ориентировался на эпидобстановку в регионе.

Некоторые студенты возмутились необходимостью проходить практику сейчас, когда количество инфицированных COVID-19 в регионе стало расти. Как сообщал DK.RU, за последние сутки выявлено 369 новых случаев инфицирования — это абсолютный рекорд за все время пандемии. Общее количество зафиксированных в регионе случаев составляет 42 088, а общее число выписанных достигло 34 253 человек.

Автор: Инна Вейн
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