«Они тратились на маски и дезинфекцию». Власти возместят перевозчикам пандемийные расходы

По распоряжению губернатора Евгения Куйвашева из бюджета области выделят 8,6 млн руб. на субсидии автотранспортным предприятиям, выполняющим междугородние рейсы, автовокзалам и станциям.

Власти хотят компенсировать часть затрат, которые компании понесли при закупке дезинфицирующих средств, масок и перчаток для сотрудников. Соответствующее постановление приняло областное правительство 19 ноября, сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

Обработку подвижного состава, автовокзалов и автостанций перевозчики и сотрудники станций начали проводить с марта 2020 г. вместе с введением режима повышенной готовности. Тогда же сотрудников начали обеспечивать средствами индивидуальной защиты и антисептиками, — рассказал исполняющий министра транспорта и дорожного хозяйства Денис Чегаев.

Получить субсидию смогут частные автобусные предприятия, выполняющие регулярные рейсы на межмуниципальных маршрутах, и владельцы автовокзалов и автостанций. В Свердловской области более 20 таких организаций. Для этого им необходимо до 27 ноября подать соответствующую заявку в министерство транспорта и дорожного хозяйства. Размер субсидии будет рассчитан исходя из количества автобусов, рейсов и числа сотрудников, а в случае с автовокзалами будет учитываться площадь помещений.

Как отметили в ДИП, с начала действия режима повышенной готовности автобусы, работающие на межмуниципальных маршрутах, обрабатываются дезинфицирующими составами несколько раз в день: перед выходом на маршрут и после каждого рейса на автовокзале или автостанции. Также обрабатываются здания автовокзалов и автостанций.

Между тем ранее в Екатеринбурге произошел конфликт между властями и водителями такси. 28 октября губернатор подписал указ, который обязывает отгородить пассажиров защитными экранами. Таксисты вышли на акцию протеста и направили в прокуратуру жалобу на такое требование.

Мы считаем, что должно быть субсидирование со стороны государства. Экран стоит от 1000 до 10 500 руб. Плюс нет никакого ГОСТа на этот счет. Мы сегодня поставим экраны, а после этого в ДТП экран убьет пассажира и таксист будет виноват, — пояснил свою позицию один из таксистов.

В ГИББД подтвердили, что установка перегородок требует согласования в автоинспекции. При этом за отсутствие экранов юрлицам грозит штраф от 50 тыс. руб.