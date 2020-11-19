Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 20.11
76,26
90,34
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Они тратились на маски и дезинфекцию». Власти возместят перевозчикам пандемийные расходы

«Они тратились на маски и дезинфекцию». Власти возместят перевозчикам пандемийные расходы
Автор фото: Anastasia Borisova . Иллюстрация: pixabay.com

По распоряжению губернатора Евгения Куйвашева из бюджета области выделят 8,6 млн руб. на субсидии автотранспортным предприятиям, выполняющим междугородние рейсы, автовокзалам и станциям.

#ВЛАСТИ#КОРОНАКРИЗИС#НОВОСТИ

Власти хотят компенсировать часть затрат, которые компании понесли при закупке дезинфицирующих средств, масок и перчаток для сотрудников. Соответствующее постановление приняло областное правительство 19 ноября, сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области. 

Обработку подвижного состава, автовокзалов и автостанций перевозчики и сотрудники станций начали проводить с марта 2020 г. вместе с введением режима повышенной готовности. Тогда же сотрудников начали обеспечивать средствами индивидуальной защиты и антисептиками, — рассказал исполняющий министра транспорта и дорожного хозяйства Денис Чегаев.

Получить субсидию смогут частные автобусные предприятия, выполняющие регулярные рейсы на межмуниципальных маршрутах, и владельцы автовокзалов и автостанций. В Свердловской области более 20 таких организаций. Для этого им необходимо до 27 ноября подать соответствующую заявку в министерство транспорта и дорожного хозяйства. Размер субсидии будет рассчитан исходя из количества автобусов, рейсов и числа сотрудников, а в случае с автовокзалами будет учитываться площадь помещений.

Как отметили в ДИП, с начала действия режима повышенной готовности автобусы, работающие на межмуниципальных маршрутах, обрабатываются дезинфицирующими составами несколько раз в день: перед выходом на маршрут и после каждого рейса на автовокзале или автостанции. Также обрабатываются здания автовокзалов и автостанций.

Между тем ранее в Екатеринбурге произошел конфликт между властями и водителями такси. 28 октября губернатор подписал указ, который обязывает отгородить пассажиров защитными экранами Таксисты вышли на акцию протеста и направили в прокуратуру жалобу на такое требование.

Мы считаем, что должно быть субсидирование со стороны государства. Экран стоит от 1000 до 10 500 руб. Плюс нет никакого ГОСТа на этот счет. Мы сегодня поставим экраны, а после этого в ДТП экран убьет пассажира и таксист будет виноват, — пояснил свою позицию один из таксистов.

В ГИББД подтвердили, что установка перегородок требует согласования в автоинспекции. При этом за отсутствие экранов юрлицам грозит штраф от 50 тыс. руб.

Автор: Инна Вейн
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Менять работу раз в год и делать параллельно много дел — для наших детей это будет нормойМенять работу раз в год и делать параллельно много дел — для наших детей это будет нормой
  • На Среднем Урале наградили предпринимателей. Они пополнили бюджет на 10,2 млрд руб.На Среднем Урале наградили предпринимателей. Они пополнили бюджет на 10,2 млрд руб.
  • «Налоговая видит все, а не приходит пока только потому, что копит информацию»«Налоговая видит все, а не приходит пока только потому, что копит информацию»
  • Новый рекорд числа заболевших, помощь из Москвы, 15 млрд руб. затрат. Главное о COVID-19Новый рекорд числа заболевших, помощь из Москвы, 15 млрд руб. затрат. Главное о COVID-19
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.