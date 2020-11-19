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В Екатеринбурге возведут более десятка школ в рамках государственно-частного партнерства

Школа в Академическом
Школа в Академическом. Иллюстрация: архив DK.RU

Власти города сейчас обсуждают условия концессионного соглашения с ГК «Просвещение». Его планируется заключить уже в следующем году. По схеме ГЧП планируется построить 13 школ.

#НОВОСТИ

О готовящемся концессионном соглашении между муниципалитетом и ГК «Просвещение» рассказал директор департамента экономики мэрии Алексей Прядеин.

Школы будут оказывать обычные муниципальные услуги. Чтобы заработать деньги, ГК «Просвещение» будет оказывать там дополнительные услуги»,— пояснил представитель городской администрации.

Окончательные сроки проекта сотрудник мэрии не назвал, однако сказал, что компания зайдет сразу на несколько объектов — порядка шести.

К 2024 г. мы получим резкое увеличение числа школ, поэтому нам интересно такое сотрудничество. Но все зависит от федерального гранта на строительство, по которому еще не принято решение. Без федеральных средств ни муниципальный, ни областной бюджет проекты не потянут, — прокомментировал руководитель департамента.

Как в Свердловской области выстраиваются отношения между властью и частными инвесторами при реализации инфраструктурных объектов, читайте в спецпроекте DK.RU ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО: инвестиции в настоящее

 

Как подсчитали в мэрии, к 1 сентября 2023 г. в школы Екатеринбурга пойдут сразу 194 тыс. учеников. Это на 30 тыс. больше, чем в текущем учебном году. При этом сегодня дефицит мест в школах достигает 60 тыс. — такие цифры приводил депутат гордумы Михаил Вечкензин. Каждый год в городе вводятся в строй реконструированные или построенные с нуля школы, но эти объекты образования прибавляют в среднем по 1000 мест каждая. Так, до 2023 г. городские власти планируют прибавить к общему количеству не более 4 тыс. новых мест. DK.RU рассказывал, что при секвестировании бюджета, которое произошло из-за пандемии, законодатели сократили в том числе расходы на строительство новых школ.

В условиях острой нехватки денег государственно-частное партнерство может стать единственным вариантом появления новых объектов образования. В начале года о запуске в рамках ГЧП проекта по строительству школы в Березовском заявлял Вячеслав Брозовский.

Автор: Инна Вейн
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