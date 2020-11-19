В мэрии подсчитали, когда экономика Екатеринбурга оправится от пандемии

Ритейлу для этого понадобится год, заведениям общепита — около трех лет. А строительного рынка, по мнению чиновников, пандемия вообще не коснулась: все эти месяцы он рекордно рос.

Руководитель департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин представил депутатам гордумы прогноз развития на ближайшие годы. Согласно докладу, в целом пандемия не сильно сказалась на экономике столицы Среднего Урала. Инфляция не превышает прошлогодние показатели и находится на уровне 3%, доходы населения растут — средняя зарплата по городу достигла отметки 55,8 тыс. руб., а к концу года ожидается, что она составит 57 тыс. рублей, сообщает ЕАН.

Успешным год стал, по данным чиновника, для строительного рынка: темпы роста за 9 месяцев пандемийного 2020-го на 40% опережают прошлогодние. Прогнозные цифры по вводу жилья в эксплуатацию выше, чем те, которых удалось достичь в 2019 г.: 1,35 кв. м против 1,3 млн кв. м.

Однако пострадавшие от пандемии в Екатеринбурге все-таки нашлись. К экономическим потерям года можно отнести возросшую на 6% безработицу: сейчас в городе насчитывается 44 тыс. человек, которые пытаются трудоустроиться. Также Алексей Прядеин рассказал, что пандемия негативно сказалась на сферах торговли и общественного питания. Наиболее пострадал общепит: по прогнозам мэрии, отрасль сможет достичь показателей 2019 г. не ранее, чем в 2023 г. Ритейл восстановится уже к концу 2021 г., считают в администрации Екатеринбурга.

Эти цифры отличаются от прогноза, который дают сами участники рынка. Как писал DK.RU, управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский подсчитал, что каждый крупный торговый центр города потерял за время пандемии не 200-250 млн руб. Выйти на прошлогодние показатели ТЦ смогут не ранее конца 2022 г.