Спрос на рисковые активы растет: как рынки отреагировали на итоги выборов президента США

«Рубль на прошлой неделе незначительно укрепился к доллару и евро, но больше благодаря настроениям risk-on. На текущей неделе российский фондовый рынок может сохранить повышательный тренд».

Наталья Шашурина, директор по работе с состоятельными клиентами екатеринбургского офиса General Invest:

— Вероятная победа Джо Байдена на выборах президента США без победы демократов в Конгрессе и вероятная победа над коронавирусом стали главными драйверами роста рынков на минувшей неделе. Индекс S&P 500 завершил неделю на новом абсолютном максимуме 3 585 п. (+2,2%). Индекс Dow Jones подскочил более чем на 4%, а Nasdaq снизился на 0,6% на фиксации прибыли инвесторами после пост-электорального ралли. Опережающие результаты на прошлой неделе показали акции из отраслей, чувствительных к экономическому циклу, например, круизной компании Carnival, производителя самолетов Boeing, авиакомпании United Airlines и т.п., тогда как бумаги периода пандемии, такие как Zoom, завершили неделю в минусе. Компаний Pfizer и Moderna заявили об эффективности их вакцины более 90 %, но до сих пор остается много вопросов по производству, распространению, хранению вакцины, а также самой вакцинации.

На американском рынке продолжается сезон отчетности, по состоянию на 13 ноября 84% отчитавшихся компаний превзошли прогнозы аналитиков по прибыли за 3 кв. 2020 г.

Рубль на прошлой неделе незначительно укрепился к доллару и евро, но больше благодаря настроениям risk-on. Также отметим рост акций АФК «Система» на 26,4% на новостях о том, что маркетплейс Ozon может провести IPO в США уже в конце месяца. По данным Forbes, верхняя граница оценки компании достигает $12 млрд., а нижняя граница составляет $4 млрд.

Мы положительно оцениваем потенциал компании Ozon, но не думаем, что она будет оценена выше, чем МТС.

Ожидаем, что на текущей неделе российский фондовый рынок может сохранить повышательный тренд. На российском рынке мы видим восстановления спроса на рисковые активы по итогам американских выборов и новостях о вакцине от Covid-19. Индекс Мосбиржи вырос на 4,5%, преодолев уровень 3000 п., а индекс РТС прибавил 4,2%. Нерезиденты на прошлой неделе вложили в российские акции рекордный за девять месяцев объем средств — $150 млн.

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На этой неделе обращаем внимание на: отчетность ряда крупных розничных компаний (Walmart, Target и Home Depot), данные по розничным продажам в США накануне приближения праздничного сезона, информацию по вакцинам, фактическое положение дел с заражениями ковид 19 во всем мире.

С полной версией обзора по международным рынкам можно ознакомиться в видео, представленным ниже.