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Мэр Якутска решила продать здание горадминистрации. Следом откажутся от служебных машин

Мэр Якутска решила продать здание горадминистрации. Следом откажутся от служебных машин
Иллюстрация: ykt.ru

«Мы готовы построить недорогое здание и переехать туда. Здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой».

#НОВОСТИ

Глава Якутска Сардана Авксентьева решила продать здание мэрии для пополнения городского бюджета, написала она в своем Instagram. Городским чиновникам необязательно размещаться в дорогом здании в центре города, можно построить недорогой офис в 17-м квартале, на окраине Якутска. По словам Евксентьевой, идею продажи здания мэрии она более года обсуждала со своими заместителями. 

Считаю, что городским чиновникам не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города. Мы готовы построить недорогое здание и переехать туда. <…> Здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой. Одно пространство, где все видят друг друга, — написала мэр.

В Якутске также тестируют программу поездок на такси в служебных целях — содержание собственного автопарка обходится дорого. Еще в начале года мэрия города отказалась от служебного автотранспорта в Москве, и сейчас в командировках чиновники города ездят на метро или такси. «Продолжаем избавляться от всего избыточного. Жизненно необходимы новые источники для пополнения городского бюджета», — добавила она.

Для приема граждан в центре Якутска организуют один фронт-офис.

Продажа муниципального имущества строго регламентированная процедура. Есть заинтересованные потенциальные покупатели, но надо всё соблюсти и провести открыто. А то снова начнут подозревать и домысливать, что я решила продать «по дешевке» друзьям или родственникам, — говорит Авксентьева.

 
Автор: Андрей Пермяков
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