Мэр Якутска решила продать здание горадминистрации. Следом откажутся от служебных машин

«Мы готовы построить недорогое здание и переехать туда. Здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой».

Глава Якутска Сардана Авксентьева решила продать здание мэрии для пополнения городского бюджета, написала она в своем Instagram. Городским чиновникам необязательно размещаться в дорогом здании в центре города, можно построить недорогой офис в 17-м квартале, на окраине Якутска. По словам Евксентьевой, идею продажи здания мэрии она более года обсуждала со своими заместителями.

Считаю, что городским чиновникам не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города. Мы готовы построить недорогое здание и переехать туда. <…> Здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой. Одно пространство, где все видят друг друга, — написала мэр.

В Якутске также тестируют программу поездок на такси в служебных целях — содержание собственного автопарка обходится дорого. Еще в начале года мэрия города отказалась от служебного автотранспорта в Москве, и сейчас в командировках чиновники города ездят на метро или такси. «Продолжаем избавляться от всего избыточного. Жизненно необходимы новые источники для пополнения городского бюджета», — добавила она.

Для приема граждан в центре Якутска организуют один фронт-офис.