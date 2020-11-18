На подарки к 300-летию Екатеринбурга будут собирать деньги с помощью краудфандинга

Горожанам предлагают самим выбрать, какие проекты следует реализовать в Екатеринбурге к памятной дате. Лучшие идеи обещают профинансировать бизнес и городская администрация.

Музей истории Екатеринбурга при поддержке Управления культуры администрации Екатеринбурга объявил о запуске сайта «Екатеринбург 300», где каждый может предложить идею, как сделать город лучше к 300-летию Екатеринбурга.

Проект «Екатеринбург 300» существует как краудсорсинговая и краудфандинговая онлайн-платформа. На площадке жители города или организации могут предложить идеи, как улучшить столицу Урала, или рассказать о важном для города проекте, который уже начали реализовывать. Также следует указать необходимый объем финансирования и заполнить анкету на сайте до 27 ноября 2020 г.

Затем экспертный совет отберет самые интересные предложения и презентует их представителям бизнеса и власти во всемирный день благотворительности:

Проекты, получившие наивысший уровень экспертной оценки и большее количество репостов от горожан, будут отмечены специальными лотами поддержки от партнеров проекта Екатеринбург300. В #ЩедрыйВторник, 1 декабря, доработанные проекты будут презентованы потенциальным партнерам из бизнеса, Администрации города и Свердловской области для подписания соглашений о сотрудничестве и поддержке.

Инициатор идеи, директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский рассказал, что 300-летие города — важная дата для горожан, и логично, чтобы сами жители рассказали, как хотели бы улучшить город:

Платформа «Екатеринбург 300» — это способ собрать мечты и видение горожан, проекты, которые делают город интереснее для нас самих, дают возможность с детства изучать и влюбляться в Екатеринбург, делают город более человекосоразмерным, экологичным, уютным, дружелюбным, счастливым, наконец.

Среди уже предложенных проектов организация школы ювелиров, создание единой карты горожанина, проведение речного фестиваля «Исеть Фест» и другие.

Добавим, что на сайте «Екатеринбург 300» можно не только предлагать проекты, но и подать заявку на участие в экспертном совете или же стать партнером платформы. В перспективе сайт продолжит работать как площадка по сбору идей для решения городских проблем.

Добавим, что программа празднования 300-летия Екатеринбурга предполагает реализацию нескольких крупных инвестиционных проектов. Например, в городе построят новые спортивные объекты и деревню Универсиады. Также планируется завершить благоустройство набережной вдоль Исети.

Но некоторые запланированные подарки город не получит. Как рассказывал DK.RU,точно не будет дан старт строительству второй ветки метро, кроме того, инвесторы отложили возведение нового зоопарка. Храм Святой Екатерины также не успеют построить к 300-летию города.