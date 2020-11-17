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На Среднем Урале наградили предпринимателей. Они пополнили бюджет на 10,2 млрд руб.

На Среднем Урале наградили предпринимателей. Они пополнили бюджет на 10,2 млрд руб.
Иллюстрация: Департамент информполитики губернатора

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил лучших налогоплательщиков региона. У этих компаний выросла выручка и объем отчислений в бюджет. Список.

#ПРИЗНАНИЕ#НОВОСТИ

В Свердловской области наградили победителей ежегодного конкурса «Лучший налогоплательщик». Компании отмечают с 2011 г., в этом году в конкурсе было 34 участника.

Искренне благодарю наших предпринимателей, руководителей предприятий, их сотрудников за очень ответственную работу в непростой период, за то, что вы готовы подставить плечо, за вашу социальную ответственность. Мы всегда знаем, что у нас есть надежные партнеры, — цитирует губернатора департамент информполитики.

Почетными дипломами губернатора награждены генеральный директор Ирбитского молочного завода Сергей Суетин, директор Каменск-Уральского литейного завода Вячеслав Русаков, генеральный директор «Уралредмет» Александр Рылов, генеральный директор Комбината общественного питания  Андрей Гончаров, генеральный директор «СЛК Цемент» Андрей Иммореев, исполнительный директор «ТМК-Инокс» Андрей Мальцев, генеральный директор «МРСК Урала» Сергей Дрегваль, генеральный директор ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Сергей Степанов, директор Свердловского филиала «ЭнергосбыТ плюс» Георгий Козлов, директор филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» Владимир Бусоргин, директор «Тепличного» Сергей Лацков, генеральный директор «Научно-производственного комплекса ВИП» Анастасия Цветкова, генеральный директор «Кейтеринг Кольцово» Алексей Пискунов, генеральный директор Свердловской птицефабрики Александр Рогалев, председатель СПК «Килачевский» Анатолий Никифоров.

Благодарственные письма вручены генеральному директору Уральского оптико-механического завода имени Э.С. Яламова Анатолию Слудных, председателю СХПК «Пламя» Елене Стафеевой, генеральному директору «Земля Сажинская» Эльвире Черепановой, директору ЗАО «Щелкунское» Татьяне Рудометовой, директору ЗАО «Агрофирма «Заря» Владимиру Красикову.

В региональном Минфине сообщили, что у отмеченных предприятий по сравнению с прошлым годом выросла выручка и заработная плата сотрудников, а также объем отчислений в бюджет. Кроме того, среди критериев для выбора победителей было отсутствие задолженности по налогам, сборам и выплате заработной платы, реализация проектов по модернизации и развитию социальной инфраструктуры муниципалитетов, на территориях которых они работают.  В целом победители конкурса перечислили в областной и местные бюджеты в 2019 г. свыше 10,2 млрд руб.

Автор: Анна Хлебникова
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