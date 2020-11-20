Новый лот благотворительного интернет-аукциона — инвестиционная монета и книга Дроздова

Председатель Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин предоставил на интернет-аукцион «Екатерининской ассамблеи» лот, посвященный экологии и охране окружающей среды.

Благотворительный интернет-аукцион — совместный проект Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) — учредителя «Екатерининской ассамблеи» и издания «Деловой квартал». На специальной странице, размещенной на портале DK.RU, в течение ближайшего месяца будет разыграно несколько лотов.

Новый лот интернет-аукциона — книга с автографом Николая Дроздова и монета с изображением животных.

Лот от председателя Уральского банка Сбербанка России Владимира Черкашина, посвященный экологии и охране окружающей среды, состоит из двух частей: инвестиционной монеты с изображением животных, занесенных в Красную книгу: леопардов и архаров, и подарочного издания воспоминаний известного российского ученого и биогеографа Николая Дроздова, темой которых стала уникальная природа Австралии и важность сохранения ее для будущих поколений. Николай Дроздов оставил личную памятную надпись на книге с пожеланиями Добра и Любви всем защитникам жизни на земле. Этот лот станет хорошим подарком для почитателей таланта Николая Дроздова и всех любителей живой природы.

Начальная цена — 110 000 руб. Минимальный шаг аукциона — 5 000 руб. Максимальный — не ограничен. Участник может поднимать ставки неоднократно. Сделать ставку можно на странице лота. Там же вы найдете подробную инструкцию по участию.

Обратите внимание, что аукцион проходит до 27 ноября 2020 г. включительно. Ставки, заявленные после 27 ноября, не принимаются.

На интернет-аукционе уже ведутся торги по двум лотам — это хоккейная клюшка с автографом легендарного хоккеиста Якуба Коваржа, которую на аукцион выставил сам спортсмер, и боксерские перчатки с автографом Майка Тайсона, предоставленные Академией единоборств РМК.

«Екатерининская ассамблея» — одно из самых значимых благотворительных событий в России. Она проводится ежегодно с 2011 г. по инициативе СОСПП. Собранные средства идут на нужды выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта.

В 2020 г. благополучателем аукциона станет Верхнепышминская школа-интернат для детей с нарушениями зрения имени Мартиросяна. Средства будут направлены на капитальный ремонт помещений медицинского отделения школы, приобретение медицинской мебели, а также диагностического и лечебного оборудования для работы узких специалистов. Стоимость проекта составляет 16 млн руб.

Благотворительный вечер состоится 4 декабря, сообщал DK.RU.

В прошлом году на интернет-аукционе были разыграны шесть лотов на сумму более 340 тыс. руб.