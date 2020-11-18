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На благотворительный аукцион выставлены боксерские перчатки с автографом Майка Тайсона

На благотворительный аукцион выставлены боксерские перчатки с автографом Майка Тайсона
Иллюстрация: «Екатерининская ассамблея»

Новый лот на благотворительный интернет-аукцион, проводимый в рамках «Екатерининской ассамблеи», предоставила Академия единоборств РМК. Майк Тайсон подписал перчатки во время визита в Екатеринбург.

#БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ#СОСПП#МНЕНИЯ

Благотворительный интернет-аукцион — совместный проект Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) — учредителя «Екатерининской ассамблеи» и издания «Деловой квартал». На специальной странице, размещенной на портале DK.RU, в течение ближайшего месяца будет разыграно порядка десяти лотов.

Новый лот интернет-аукциона — боксерские перчатки с автографом Майка Тайсона.

Легенда мирового бокса, абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории среди профессионалов приезжал в Екатеринбург в 2018 г., на вечер бокса RCC Boxing Promotions, организатором которого выступала Русская Медная Компания. Тогда же Майк Тайсон подписал перчатки. Спортивный трофей на интернет-аукцион предоставила Академия единоборств РМК.

Начальная цена — 40 000 руб. Минимальный шаг аукциона — 5 000 руб. Максимальный — не ограничен. Участник может поднимать ставки неоднократно. Сделать ставку можно на странице лота. Там же вы найдете подробную инструкцию по участию.

Обратите внимание, что аукцион проходит до 27 ноября 2020 г. включительно. Ставки, заявленные после 27 ноября, не принимаются.

Ранее DK.RU рассказывал о первом лоте, по которому уже начались торги, — хоккейной клюшке с автографом легендарного хоккеиста Якуба Коваржа. На интернет-аукцион этот экспонат выставил сам спортсмен.

«Екатерининская ассамблея» — одно из самых значимых благотворительных событий в России. Она проводится ежегодно с 2011 г. по инициативе СОСПП. Собранные средства идут на нужды выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта.

В 2020 г. благополучателем аукциона станет Верхнепышминская школа-интернат для детей с нарушениями зрения имени Мартиросяна. Средства будут направлены на капитальный ремонт помещений медицинского отделения школы, приобретение медицинской мебели, а также диагностического и лечебного оборудования для работы узких специалистов. Стоимость проекта составляет 16 млн руб.

Благотворительный вечер состоится 4 декабря, сообщал DK.RU.

В прошлом году на интернет-аукционе были разыграны шесть лотов на сумму более 340 тыс. руб.

Автор: Андрей Широков
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