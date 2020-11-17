В крупной электросетевой компании сменился руководитель

Кадровые перестановки в «Россети Урал». Сергей Дрегваль, который возглавлял компанию с 2014 г., покидает должность генерального директора. Его место займет главный инженер.

Сергей Дрегваль покинул должность генерального директора «Россети Урал». Это решение связано с переходом на новое место работы, сообщает пресс-служба компании.

Отметим, что Сергей Дрегваль возглавлял «Россети Урал» с 2014 г. До этого он более 10 лет занимал руководящие должности в энергосбытовых компаниях.

Глава «Россетей» Павел Ливинский поблагодарил топ-менеджера, отметив достижения по повышению надежности электросетевого комплекса региона и планомерную работу по реализации концепции «Цифровая трансформация 2030».

Сергей Дрегваль, по данным источников Znak.com, займет пост советника губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по вопросам энергетики.

Новым генеральным директором «Россети Урал» совет директоров компании утвердил Владимира Болотина, ранее занимавшего позицию первого замгендиректора — главного инженера этой же компании.

Владимир Болотин, источник фото: «Россети Урал»

Он пришел в отрасль 25 лет назад электромонтером «Тюменьэнерго» (сейчас — «Россети Тюмень»), работал в сетевом комплексе Урала и Сибири.