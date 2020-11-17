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На Евразийской Неделе Маркетинга расскажут, как анализировать рынок и конкурентов

На Евразийской Неделе Маркетинга расскажут, как анализировать рынок и конкурентов
Иллюстрация: Z&G.Branding

В рамках одиннадцатой Евразийской Недели Маркетинга пройдет мастер-класс «Анализ целевой аудитории и разработка бренд стратегии», который проведет Владимир Жолобов, директор Z&G. Branding.

Еще одним спикером  Евразийской Недели Маркетинга станет Мария Кукушкина, директор по маркетингу Z&G. Branding, эксперт в маркетинговых исследованиях, спикер ​Eurasia nBusiness Week,​ Eurasian Marketing Week.

На мастер-классе будут разбираться следующие темы:

  • Как анализировать рынок и конкурентов?
  • Кто ваш клиент и как сегментировать целевую аудиторию?
  • Как проводить глубинные интервью самостоятельно?
  • Как выявлять мотивы и скрытые потребности клиентов?
  • Как разработать и внедрить позиционирование и ценности бренда?

Каждый блок мастер-класса будет сопровождаться практическим заданием и детальным разбором возникших вопросов.

Также 4 декабря в Angelo и в формате онлайн пройдет EurasianMarketingWeek (Евразийская Неделя Маркетинга), где обсудят тренды маркетинга 2021 и лучшие кейсы от лидеров рынка.

Участники предыдущей Евразийской Недели Маркетинга отмечают пользу мероприятия. Так, к примеру, президент группы компаний «Пенетрон» Игорь Черноголов сказал, что нашел специалистов, к которым можно обратиться.

Отличный мастер-класс. Радует, что был предоставлен бриф, по которому команды сделали разные бренд-платформы — добавила Елена Белоусова, маркетолог СКБ Контур

Регистрация  на сайте или по телефонам: 8 (932) 613-88-66; 8 (932) 613-88-77.

Автор: Гринина Ирина
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