Владимир Шахрин снялся в фильме о музыкальном Екатеринбурге

Съемки проходили в ДК им. Горького, где 35 лет назад была создана группа «Чайф». Музыкальные истории города собирает председатель Союза композиторов Свердловской области Александр Пантыкин.

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин и председатель Союза композиторов Свердловской области Александр Пантыкин приняли участие в съемках фильма о музыкальных группах Екатеринбурга. Съемка проходила в ДК имени Горького на улице Первомайской, где 35 лет назад была создана группа «Чайф».

Это красивое историческое здание, но оно не всегда называлось ДК имени Горького. Когда я сюда попал в 1984 г., оно принадлежало домостроительному комбинату. Я работал монтажником в ДСК, нам надо было где-то репетировать, и я придумал, что сделаю кружок строителей-филофонистов. Записались в этот кружок [Вадим] Кукушкин, [Владимир] Бегунов и [Олег] Решетников (первый состав группы «Чайф»). Нам выдали комнатку, на двери которой красовалась надпись ВИА «Песенка». Так мы сначала и назывались, — цитирует ЕАН Владимира Шахрина.

Он также рассказал, что в этом здании размещалось первое хард-рок кафе, а Николай Коляда играл «Деда Мороза для трезвых и потому грустных строителей». Здесь же проходило одно из первых учредительных собраний будущего Свердловского рок-клуба.

Съемки проводились в рамках проекта «Реставрация концертов». Его реализует Союз композиторов при поддержке Фонда президентских грантов и при участии сотрудников Музея истории Екатеринбурга. Фильм покажут на реконструкции третьего концерта Свердловского рок-клуба в конце 2020 г.

Ранее DK.RU рассказывал о том, что Владимир Шахрин планирует запустить линейку авторских гитар совместно с екатеринбургским производством «Берлога гитар». Мы подробно показывали, как в Екатеринбурге делают гитары.