Один раз пробуешь — потом не остановиться. Как корпоративный сектор «подсел» на e-commerce

Коронавирус перевел в мир интернета не только множество частных пользователей, но и целые компании, которым пришлось налаживать удаленное взаимодействие между сотрудниками и со своими клиентами.

Одна из крупнейших сетей электроники и бытовой техники «Ситилинк» изначально сделала ставку на онлайн-технологии. На сегодняшний день она занимает 2-е место в рейтинге TOP-100 крупнейших магазинов России E-Commerce Index 2019 Data Insight.

Для розничных покупателей процесс адаптации к онлайн-шопингу был проще. Для корпоративных клиентов осуществлять закупки через интернет менее естественно. Специалисты «Ситилинк» утверждают, что с приходом сети в новый регион B2B-продажи сначала более активно идут в офлайн-каналах, но постепенно клиенты привыкают к преимуществам дистанционных закупок, ведь их можно осуществлять из любого места, где есть интернет. Привыкнуть к новому формату помогают удобные сервисы и услуги компании.

В Екатеринбурге сейчас 81% корпоративных закупок проходит онлайн. — рассказывает Елена Леонова, управляющий директор «Ситилинк» регионов Екатеринбург, Тюмень, Нижний Тагил. — На сайте «Ситилинк» есть B2B «Личный кабинет». Здесь клиент может оформить заказ самостоятельно, изучить историю своих покупок, ознакомиться с акциями, воспользоваться другими нашими сервисами.

Большая часть корпоративных интернет-заказов в локдаун поступала в «Ситилинк» от школ, заводов, медицинских учреждений. Градообразующие предприятия массово заказывали ПК, моноблоки. Больницы — переходники, адаптеры для аппаратов ИВЛ, школы — веб-камеры для удаленного обучения.

С апреля по сентябрь интерес к ноутбукам в Екатеринбурге вырос на 32% в количестве реализованных единиц по отношению к прошлому году. Web-камеры стали покупать чаще на 307%, — продолжает Елена Леонова.

«Ситилинк» растет и активно развивается не только в Екатеринбурге. География доставки товаров недавно расширилась на Тобольск, Сургут и ХМАО, а в Тюмени открылся дополнительный пункт выдачи заказов. Во время изоляции преимуществом компании стали сервисы, которые были запущены еще до распространения вируса. Сейчас клиенты активно пользуются всеми возможностями онлайн-торговли.

Мы подключили ряд онлайн-сервисов, которые существенно упростили работу с корпоративными клиентами в особый период. Так, например, мы запустили диалоговый интерфейс в Telegram. В нем клиенты быстро получают информацию по самым актуальным вопросам. Например, через него можно узнать статус заказа. Здесь же есть возможность пообщаться с персональным менеджером, оформить заказ, изменить его параметры или получить консультацию. У нас работает сервис «B2B-платежей» от Яндекс.Деньги и Сбербанка, что способствует ускорению отгрузки товаров и зачисления денежных средств. Электронный документооборот был и остается востребованным инструментом, т.к. помогает эффективно работать с документами из дома. Еще одной полезной услугой стала «Автоподпись», помогает осуществить покупку без участия менеджера и выполнить самовывоз при наличии товара в магазине, — говорит Елена Леонова.

При этом от классических способов взаимодействия с корпоративными клиентами ретейлер не отказывался. Сейчас пообщаться с персональным менеджером можно в отделах по работе с корпоративными клиентами, по электронной почте или телефону. Если у клиента еще нет «Личного кабинета» на сайте, то можно сделать заказ с помощью формы обратной связи, специалисты компании оперативно свяжутся, чтобы уточнить детали.

Для юридических лиц «Ситилинк» даже организовал собственный клуб. Его участник получает ряд приятных бонусов и привилегий: бесплатную доставку заказа (при сумме покупки от 50 000 рублей), покупки по клубным ценам, начисление дополнительных бонусов и многое другое.

Если e-commerce в России продолжает расти, а в этом году, по нашим прогнозам, может составить порядка 30% (в сегменте бытовой техники и электроники), пользовательский опыт представителей корпоративного клиента со временем будет легко накладываться на профессиональную деятельность. Перспективы у B2B в e-commerce высокие, — резюмирует Елена Леонова.

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