«Гараж-С» не сможет построить элитный дом у здания земской школы

Управление госохраны запретило менять территорию возле Вознесенского храма и полуразрушенного здания земской школы. Инвестор пытался получить право на застройку в этом квартале больше семи лет.

Управление госохраны памятников установило защитную зону радиусом 100 м вокруг земской школы по адресу Клары Цеткин, 13, являющейся памятником архитектуры. Это означает, что вблизи школы нельзя ничего строить: в охранную зону входят также участки под Вознесенским храмом, отелем и частью Харитоновского парка.

В документе сказано, что в границах защитной зоны запрещается строительство капитальных объектов, а также реконструкция имеющихся построек, если это приведет к изменению их параметров (высоты, количества этажей, площади), уточняет агентство 66.ru.

Решение это перечеркивает планы компании «Гараж-С», которая уже много лет пытается получить разрешение на строительство там жилого объекта.

В сентябре по запросу компании «Гараж-С» в администрации Екатеринбурга прошли общественные обсуждения по поводу отвода этого участка под среднеэтажную жилую застройку. Предполагалось, что сохранившийся фасад земской школы будет вписан в новое элитное здание, на первом этаже которого расположатся фитнес-центр и лобби, а остальные этажи займут трех-, четырех-, пятикомнатные квартиры. Кроме того, в проекте были запланированы два пентхауса с террасами площадью 326 кв. м. На каждую квартиру на этаже был предусмотрен свой лифт.

Тогда в обсуждениях принял участие один человек, который одобрил появление новостройки в этом месте. Однако решение управления госохраны нивелирует результаты слушаний.

Как писал DK.RU, «Гараж-С» впервые заявил о намерении возвести объект возле земской школы еще в 2013 г. Тогда речь шла о бизнес-центре класса «А» площадью свыше 4 тыс. кв. м. Здание также планировалось семиэтажным. Однако инвестор не сумел договориться о долях владения с МУГИСО, у которого тоже было право на частичное использование этой территории. Кроме того, разрешения на реконструкцию не давала Росохранкультура, по мнению которой любая перестройка здания ведет к уничтожению объекта культурного наследия.

В 2018 г. земская школа была продана на торгах ООО «Инвестиции в строительство» за 26,3 млн руб. (при стартовой цене в 14,7 млн руб.), добавляет 66.ru. Сейчас землей на 1/5 владеет ООО «Инвестиции в строительство» и на 4/5 — ООО «Гараж-С». Эту компанию контролирует бывший председатель правления банка «Кольцо Урала» Сергей Грудин.