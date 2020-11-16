Очередное легендарное заведение общепита закрылось в Екатеринбурге

В центре города прекратила работу чебуречная «Время-Ч». Это не первая жертва коронакризиса на ресторанном рынке. Однако довольно много заведений остается на плаву, а кто-то открывает новые.

В центре Екатеринбурга закрылась чебуречная «Время-Ч». Ресторан находился на месте легендарного бистро, где продавали чебуреки еще с советских времен. Владелец заведения попрощался с гостями на своих страницах в социальных сетях.

Пришла пора попрощаться с «Время-Ч». Пять лет восхитительных воспоминаний. Пока, — написал владелец чебуречной Антон Чурбанов.

Причины своего решения предприниматель не озвучил. Однако владельцы «Рубина», помещение в котором занимает чебуречная, сообщили E1.RU, что договор с ними никто не расторгал.

С 28 октября я их просто не наблюдаю, помещение стоит на сигнализации, — рассказал порталу управляющий «Рубином». — Я собирался списать показания за октябрь, но не смог, поскольку все закрыто. Я поставил руководство в известность, что их нет. Но сведений, что договор с нами расторгают, нет. Неизвестно, собираются ли они возвращаться.

Ресторанный рынок оказался среди самых пострадавших от последствий пандемии. Многие заведения, даже находящиеся в центральных районах с хорошим трафиком, прекратили работу — среди них «Grand Урюк», Black Star Burger, Gordon's Doctor Scotch, Eshak, «The Борщъ» и другие.

Но при этом появляются новые рестораны — так, Руслан Мухаметшин открыл в Башне Исеть ресторан the BARBARA, Евгений Кексин анонсировал пиццерию «Папа Римский» на месте одного из старейших пабов города Gordon's, а собственники Grott bar запустили ресторан Norra Rök в в здании типографии «Уральский рабочий».

Что касается старожилов, то многие чувствуют себя неплохо. Так, на недавно завершившемся уральском этапе Национальной ресторанной премии Wheretoeat все десять первых мест заняли именно екатеринбургские заведения, хотя в премии участвовали также игроки из Челябинска и Тюмени. DK.RU рассказывал, кто был признан лучшим на ресторанном рынке Екатеринбурга.