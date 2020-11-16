Цены на аренду квартир в Екатеринбурге стагнируют при растущем спросе

По сравнению с октябрем снимать жилье в городе стало немного дешевле, а за год разница оказалась еще выше. Когда цены вернутся на докризисный уровень?

Арендодателям жилья в Екатеринбурге приходится снижать цены: по данным ЦИАН, в ноябре 2020 г. однокомнатную квартиру сдавали в среднем за 20,9 тыс. руб., двухкомнатную — за 27,4 тыс. руб. Месяцем ранее эти показатели составляли 21 тыс. руб. и 28,3 тыс. руб. соответственно, а в ноябре 2019 г. — 21,3 тыс. руб. за аренду однушки и 33,1 тыс. руб. — за двухкомнатную квартиру.

В среднем по России аренда однокомнатной квартиры стоит 17,8 тыс. руб., по сравнению с октябрем показатель вырос на 0,6%, а к ноябрю 2019 г. упал на 1,7%. Двухкомнатные квартиры в среднем сдаются за 25,5 тыс. руб., за месяц они подешевели на 1,5%, а за год — на 3%.

Стагнация на рынке долгосрочной аренды жилья вызвана во многом сохраняющимся форматом удаленной работы и учебы во многих компаниях и вузах, говорит руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. При этом в Москве спрос среди арендаторов сократился на 10%, но собственники сохраняют жесткую ценовую политику и почти не готовы идти на уступки.

Мы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда арендаторы просят скидку 2–3 тыс. руб., но владельцы недвижимости не соглашаются, предпочитая вариант, когда квартира простаивает,— говорит управляющий директор сети офисов «Миэль» Мария Жукова.

По мнению г-на Попова, цены на аренду вернутся к докризисному уровню не ранее весны 2021 г., но при усилении ограничений, связанных с коронавирусом, стоимость может упасть еще. Тогда как в регионах рынок более живой: спрос превышает прошлогодний на 15-20%, и предпосылок для снижения средних цен нет, считает руководитель департамента аренды компании «Этажи» Ольга Павлинова.

В «Авито Недвижимость» ранее зафиксировали в Екатеринбурге рост спроса во всех сегментах рынка жилья. Так, студии стали востребованнее на 56%, однокомнатные квартиры — на 36%. Интерес потребителей к «двушкам» вырос на 22%, к «трешкам» — на 14%.