Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 14.11
77,32
91,32
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Екатеринбурге стартовал благотворительный интернет-аукцион СОСПП и DK.RU

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. Иллюстрация: Департамент информполитики Свердловской области

В рамках «Екатерининской ассамблеи» состоится благотворительный интернет-аукцион. DK.RU начинает знакомить читателей с лотами. В этом году помогаем Школе-интернату для детей с нарушениями зрения.

#БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ#СОСПП#НОВОСТИ

Благотворительный интернет-аукцион — совместный проект Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) — учредителя «Екатерининской ассамблеи» и издания «Деловой квартал». На специальной странице, размещенной на портале DK.RU, в течение ближайшего месяца будет разыграно порядка десяти лотов.

Первым лотом интернет-аукциона стала хоккейная клюшка с автографом легендарного хоккеиста Якуба Коваржа.

В настоящее время спортсмен является игроком екатеринбургского «Автомобилиста». В 2019 г. Коварж установил рекорд КХЛ по количеству побед в одном сезоне для вратарей — 38 побед! Клюшку сезона 2018/2019 спортсмен выставил на интернет-аукцион сам.

В Екатеринбурге стартовал благотворительный интернет-аукцион СОСПП и DK.RU 1

Начальная цена — 30 000 руб. Минимальный шаг аукциона — 5 000 руб. Максимальный — не ограничен. Участник может поднимать ставки неоднократно. Сделать ставку можно на странице лота. Там же вы найдете подробную инструкцию по участию.

Обратите внимание, что аукцион проходит до 27 ноября 2020 г. включительно. Ставки, заявленные после 27 ноября, не принимаются.

«Екатерининская ассамблея» — одно из самых значимых благотворительных событий в России. Она проводится ежегодно с 2011 г. по инициативе СОСПП. Собранные средства идут на нужды выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта.

В 2020 г. благополучателем аукциона станет Верхнепышминская школа-интернат для детей с нарушениями зрения имени Мартиросяна. Средства будут направлены на капитальный ремонт помещений медицинского отделения школы, приобретение медицинской мебели, а также диагностического и лечебного оборудования для работы узких специалистов. Стоимость проекта составляет 16 млн руб.

Благотоворительный вечер состоится 4 декабря, сообщал DK.RU.

В прошлом году на интернет-аукционе были разыграны шесть лотов на сумму более 340 тыс. руб.

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Мишустин признал грибы сельхозпродукцией. Это поможет бизнесу его зятяМишустин признал грибы сельхозпродукцией. Это поможет бизнесу его зятя
  • Бросать старых друзей ради новых знакомых: смело, перспективно, разумноБросать старых друзей ради новых знакомых: смело, перспективно, разумно
  • «Для довыборов сейчас неудобное время. В интересах властей провести их как можно тише»«Для довыборов сейчас неудобное время. В интересах властей провести их как можно тише»
  • Губернатор учредил премию в память о погибшем от коронавируса министре АПКГубернатор учредил премию в память о погибшем от коронавируса министре АПК
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.