В Екатеринбурге стартовал благотворительный интернет-аукцион СОСПП и DK.RU

В рамках «Екатерининской ассамблеи» состоится благотворительный интернет-аукцион. DK.RU начинает знакомить читателей с лотами. В этом году помогаем Школе-интернату для детей с нарушениями зрения.

Благотворительный интернет-аукцион — совместный проект Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) — учредителя «Екатерининской ассамблеи» и издания «Деловой квартал». На специальной странице, размещенной на портале DK.RU, в течение ближайшего месяца будет разыграно порядка десяти лотов.

Первым лотом интернет-аукциона стала хоккейная клюшка с автографом легендарного хоккеиста Якуба Коваржа.

В настоящее время спортсмен является игроком екатеринбургского «Автомобилиста». В 2019 г. Коварж установил рекорд КХЛ по количеству побед в одном сезоне для вратарей — 38 побед! Клюшку сезона 2018/2019 спортсмен выставил на интернет-аукцион сам.

Начальная цена — 30 000 руб. Минимальный шаг аукциона — 5 000 руб. Максимальный — не ограничен. Участник может поднимать ставки неоднократно. Сделать ставку можно на странице лота. Там же вы найдете подробную инструкцию по участию.

Обратите внимание, что аукцион проходит до 27 ноября 2020 г. включительно. Ставки, заявленные после 27 ноября, не принимаются.

«Екатерининская ассамблея» — одно из самых значимых благотворительных событий в России. Она проводится ежегодно с 2011 г. по инициативе СОСПП. Собранные средства идут на нужды выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта.

В 2020 г. благополучателем аукциона станет Верхнепышминская школа-интернат для детей с нарушениями зрения имени Мартиросяна. Средства будут направлены на капитальный ремонт помещений медицинского отделения школы, приобретение медицинской мебели, а также диагностического и лечебного оборудования для работы узких специалистов. Стоимость проекта составляет 16 млн руб.

Благотоворительный вечер состоится 4 декабря, сообщал DK.RU.

В прошлом году на интернет-аукционе были разыграны шесть лотов на сумму более 340 тыс. руб.