Как стать профи в финансах и получить желаемую работу?

Во время коронакризиса устроиться на работу все труднее, если знания соискателя уже не отвечают современным реалиям. Как получить международный сертификат по востребованным профессиям?

2020 г. стал для многих годом испытаний: вакансий меньше, а конкурентов больше. Рабочие процессы меняются, прежних умений и навыков в сфере финансов становится недостаточно. Для достижения успеха важно получать знания, которые отвечают современным реалиям, и сразу применять их в работе. В этом поможет международная сертификация АССА.

Согласно исследованиям АССА (Ассоциация, объединяющая специалистов в области финансов, аудита и учета), к финансовым специалистам выдвигают непривычные требования. Кроме академического образования и профессионального опыта в финансах (hard skills) не менее важны и неспециализированные навыки (soft skills) — грамотное корпоративное управление и риск-менеджмент, стратегическое мышление, анализ и умение прогнозировать будущее организации.

По новой программе АССА «Финансы и управление бизнесом» можно учиться на русском языке и получить международный сертификат.

Истории успеха АССА

Иван Акименко, руководитель направления, департамент финансового планирования и анализа, ПАО «Ростелеком», студент ACCA, преподаватель УрФУ:

— Лично я ценю в ассоциации вектор развития: ты не просто получаешь знания, сидя за учебниками и подготовкой к экзаменам, но и знакомишься с людьми со схожими интересами и проблемами — видишь драйв, с которым они ко всему подходят, и это придает сил. Готовиться и сдавать экзамены непросто, но в то же время интересно.

Анна Тетерлева, кандидат экономических наук, основатель консалтинговой компании «Финансовые технологии», FCCA:

— После аудита в «Большой четверке» я работала в отделе консолидированной отчетности крупного холдинга и в 2012 г. ушла в декрет. Я поставила цель: 3 года декретного отпуска, а после — корпоративная работа либо собственная консалтинговая компания. Два года я обучалась в АССА. Параллельно преподавая МСФО и развивая свой бизнес, я добилась того, что сейчас у меня своя консалтинговая компания, которая занимается проектами по международной отчетности.

На какие вакансии вас с удовольствием возьмут, если вы получаете квалификацию АССА?

Аудитор — человек, который контролирует бухгалтерию. Некий ревизор, который должен удостовериться, что все многочисленные отчеты поданы корректно, все учтено, а налоги уплачены вовремя и в нужном размере.

Финансовый аналитик — специалист, который следит за финансовым состоянием организации и управляет его денежными потоками. Его главная задача — оценить эффективность расходов, снизить все возможные риски и повысить прибыль компании.

Бухгалтер. Профессия требует усидчивости и внимания к деталям, но все больше рутинных процессов автоматизируются. Ценится тот специалист, который сумеет выйти за рамки своей должности — например, рассчитать риски и снизить налоговую нагрузку компании.

Специалист по МСФО: трансформирует финансовую отчетность компании в соответствии с международными стандартами, консультирует филиалы компании.

Получите конкурентное преимущество, подав заявку на диплом АССА «Финансы и управление бизнесом».