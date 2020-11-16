«Если нет смысла инвестировать в бизнес, инвестируй в хобби» — Алексей Елисеев

«Вкладывая в хобби, можно получать моральное удовлетворение. А будет ли из хобби бизнес, это неважно. А как по-другому остаться на плаву, когда ты вместе со всеми находишься на тонущем корабле?»

Алексей Елисеев, предприниматель:

— В целом экономическая ситуация в стране продолжает ухудшаться. И на нашем предпринимательском уровне мы ничего поделать с этой тенденцией не можем. Поэтому у большинства нашего предпринимательского брата ощущение на сегодняшний день, как будто мы все находимся на большом тонущем корабле. Бежать с корабля нам точно некуда, но и тонуть со всеми вместе как-то не очень хочется.

Лично у меня в голове одна мысль: на дно идти не хочу, что-то предпринимать у себя, в своем бизнесе, надо: даже если корабль утонет, то хотя бы останешься на плаву.

Сегодня работа, заказы, слава богу, еще пока есть. На данный момент у меня одновременно реализуется сразу несколько проектов на четырех производственных площадках в нашем городе Первоуральске.

У каждого завода есть еще и свои проекты, но сказать, что все хорошо, не получается. Нет полной загрузки, за исключением только одного завода. Ну, и поскольку проекты в работе, у меня, само собой, каждый день идут оперативки, совещания с руководителями цехов. Проходят они по-разному, иногда у меня в офисе, чаще — по телефону или видеосвязи (пандемия все таки).

Понятное дело, помимо текущих проблем, обсуждений, находится время на разговоры, что называется, «о перспективах». Как понимаете, перспективы у нас у всех туманные. Есть осознание, что надо что-то предпринимать, что-то придумывать, что-то делать. Объем сокращается потихоньку — по отношению к предыдущим периодам. Каких-то внятных планов касаемо оживления рынка со стороны правящего класса нашей страны не слышно и не видно. Поэтому все сугубо в наших руках.

Инвестировать в производство ни у кого желания нет, да и возможности практически тоже. Все запасы проедены.

Но, с другой стороны, и выхода другого не вижу, только инвестировать. Это я сейчас сугубо про себя говорю. Инвестировать необходимо, это вынужденная мера. Но я пришел к тому, что инвестировать нужно не в производство, не в какой-нибудь коллектив, а во что-то абстрактное из производственно-промышленной темы. В НИОКР, в создание товаров. По инженерной части у меня (в моих условиях) себестоимость крайне низкая, при этом есть небольшая вероятность, что при вложении одного рубля можно извлечь прибыль в тысячу, а вот в какой период — непонятно.

К сожалению, это только в какой-нибудь бизнес-школе или университете преподаватели, спикеры разные или бизнес-тренеры и коучи считают правильным и необходимым перед тем, как что-то делать, сначала написать бизнес-план. В реальной жизни, по крайней мере, в создании какого-нибудь реального продукта от стадии идеи или от стадии НИОКР, написать бизнес-план практически невозможно. Соответственно, финансового плана нет, делать прогнозы по потенциальной отдаче, прибыли, объеме производства, продажах — невозможно. Тут либо надо относиться к такого рода инвестициям как к посевным, ангельским, либо как-то по-другому.

Я для себя нашел другую стратегию. У меня, как у большинства людей, нет хобби. Я не художник, не занимаюсь поделками, созданными своими руками, не исповедую здоровый образ жизни, не охотник и не рыбак. Поэтому часть своих проектов, которые я взращиваю от стадии «идеи», просто перевел в статус своего хобби. Почему бы и нет?

Если у тебя есть четкое понимание того, что ты предприниматель, то на каком-то направлении ты зарабатываешь деньги для себя, своей семьи. Но если у тебя есть другие идеи, не связанные напрямую с той частью бизнеса, которая уже поставлена на рельсы, переведи свою идею в статус хобби.

В хобби можно инвестировать, взамен получая моральное удовлетворение от процесса. А вот получится из хобби бизнес или нет, становится неважным. Так же, как и то, будет ли от этих инвестиций прибыль.

Правильный ли это подход, я не знаю. Но как по-другому остаться на плаву, когда ты вместе со всеми находишься на тонущем корабле?

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