ВТБ открыл офис в Академическом районе Екатеринбурга

Открытие состоялось 13 ноября. Управляющий ВТБ в регионе Алексей Долгов и гендиректор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Николай Зуев подписали соглашение о сотрудничестве.

Посетителям офиса доступны самые востребованные розничные услуги: кредитные продукты, счета и вклады, выпуск карт, платежи и переводы. В отделении установлены четыре новых банкомата, оснащенных бесконтактным модулем и функцией кеш-ресайклинга. Два из них работают круглосуточно при входной группе. Также к услугам клиентов кассовое окно и просторная зона обслуживания.

Офис оснащен экологичной безбумажной технологией: по желанию клиенты могут получить и подписать необходимые документы в электронном виде через систему ВТБ-Онлайн.

Отделение полностью соответствует требованиям к работе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, включая медицинские маски и перчатки. В течение дня в офисе проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют все необходимые средства. Кроме того, банк рекомендует клиентам использовать средства индивидуальной защиты и сохранять между собой дистанцию не менее 1,5 м.

В соответствии с подписанным соглашением, ВТБ и «РСГ-Академическое» планируют развивать стратегическое партнерство в части ипотечных сервисов, формировать выгодные условия кредитования и специальные предложения для жителей Академического района, а также укреплять иные направления сотрудничества.

Академический готовится официально получить статус восьмой административной единицы Екатеринбурга, район интенсивно развивается, и мы рады открыть первую точку обслуживания на его территории. Уже сейчас многие жители района являются клиентами ВТБ, и теперь они смогут получить нужные услуги в отделении в шаговой доступности. Это яркий пример того, что наряду с цифровыми технологиями мы продолжаем развивать и офисную сеть, чтобы у клиентов была возможность выбрать удобный канал сервиса, — отметил Алексей Долгов.

Николай Зуев добавил, что при строительстве Академического ставка была сделана на комплексное освоение территории, чтобы создать максимально комфортные условия для жителей.

Район проектируется таким образом, чтобы все необходимые объекты инфраструктуры — от детского сада и школы до поликлиник и торговых центров — находились рядом с домом. И современные финансовые сервисы для активно развивающейся территории, безусловно, необходимы и востребованы. У жителей района должна быть возможность получать весь спектр финансовых услуг — от ипотеки и до преумножения своих средств в той форме, которая им комфортнее, — говорит Николай Зуев.

Дополнительный офис «Академический» расположен по адресу пр-т Академика Сахарова, 70 и обслуживает клиентов с 10.00 до 19.00 с понедельника по пятницу и с 10.00 до 17.00 в субботу.

Сеть ВТБ в Свердловской области насчитывает 45 отделений, в том числе 19 — в Екатеринбурге.