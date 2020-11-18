«Стройка — самый конфликтный рынок». Почему это происходит и что с этим делать?

Отношения заказчиков и подрядчиков в строительной сфере далеки от идеальных. Организовать совместную работу без претензий друг к другу бывает очень сложно.

Институт проектирования и экспертиз «ИнПроЭкс» был основан в 2005 году. Компания занимается проектированием, строительной экспертизой (в т.ч. судебной), выполняет функции технического заказчика, проводит техническое обследование зданий и сооружений. Среди пула заказчиков «ИнПроЭкс» — ПАО «Сбербанк», Форум-групп, «Мегафон», аэропорт Кольцово и т.д.

Генеральный директор компании Евгений Лоскутов отмечает: к заключениям строительной экспертизы относятся по-разному. Одни считают, что заключение — это почти решение суда. Другие — крайне несерьезно относятся к формулировке вопросов при проведении судебной строительно-технической экспертизы. В беседе с DK.RU Евгений Лоскутов рассказал, что делать заказчику и подрядчику, если не получается договориться, как организовать совместную беспроблемную работу и почему так часто возникают споры о качестве или стоимости выполненных работ.

Бывали ли в вашей практике случаи, когда экспертизу пытались «купить»?

— Конечно, особенно в рамках экспертиз по уголовным делам, но я этим не занимаюсь. И дело не только в профессиональной этике. На любую заказную экспертизу можно сделать рецензию и добиться дополнительной или повторной экспертизы. Поэтому, для заказчика это деньги, потраченные в никуда.

Да, иногда приходится выслушивать: «Мы вас заказали в качестве судебных экспертов, и вы должны сделать экспертизу в нашу пользу». В таких случаях я всегда объясняю, что заказчиком судебной экспертизы является суд, и любая клиентоориентированность заканчивается там, где начинается нарушение закона. Если вы хотите повысить шансы вашего выигрыша в суде, то есть вполне законные механизмы.

Во-первых, вы можете заказать досудебную экспертную проработку. До подачи искового заявления в суд с нашей стороны будут изучены все материалы, совершен выезд на объект, по результатам которого мы дадим полную картину и обозначим все подводные камни. Во-вторых, даже если у вас сомнения в объективности экспертной организации, предложенной вашими оппонентами, вы можете пригласить нашего эксперта для участия в натурном осмотре объекта в рамках судебной экспертизы и в дальнейшем заказать рецензию на заключение.

Как выстроить работу, чтобы заказчик и подрядчик не оказались в суде?

— По нашей практике могу сказать: в большинстве случаев проблема в заказчике. Если мы не говорим про крупные проекты, то, часто, заказчик (инвестор) пренебрегает таким важным инструментом как служба технического заказчика. Даже если вы решили построить склад площадью 1000 м2 вам все равно нужен технический заказчик. Если вам повезло, и проектировщик, и подрядчик являются добросовестными профессионалами, все равно остается значительный сегмент работы, который не входит в компетенцию ни того, ни другого.

Понятно, что объем и сложность исходно-разрешительной документации, технического задания, проектной документации будет несоизмеримо проще, чем при строительстве, например, «Академического», но инвестору (застройщику) не разобраться со всеми вопросами.

Также, технический заказчик — это глаза и уши инвестора на стройплощадке. Поручить это профессионалам это более эффективно, чем вести контроль самостоятельно. Иначе вы сначала получите кривую проектно-сметную документацию, а потом по этой документации со значительными нарушениями будет построен объект.

Многие строительные организации работают как финансовые пирамиды. Предыдущие объекты достраиваются за счет денег от последующих. В нынешней экономической ситуации эти риски многократно возрастают, поэтому контроль нужен, иначе потом можно потерять гораздо больше.

С какими проблемами предпринимателей вы сталкиваетесь как помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в сфере строительства?

— Тут две группы проблем, во-первых, это сложности со сдачей в эксплуатацию построенных объектов, во-вторых, это споры по государственным и муниципальным контрактам. Хотелось бы отдельно остановиться на втором. Имеет место существенный перегиб в сторону заказчика. И законы, и суды на их стороне, поскольку осваиваются бюджетные деньги.

Подобная практика сводит на нет все меры государства, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса. Все недостатки подготовки тендерной документацией компенсируются нормами 44 и 223 ФЗ и контрактами, заключаемыми на основании их. Например, сложилась крайне негативная практика, когда тендер на строительно-монтажные работы выставляется в отсутствие проектной документации. На площадку выкладывается техническое задание и смета. Поясню на примере, к чему это может привести: тендер на благоустройство и установку дорожных знаков, согласованной проектной документации нет, подрядчик устанавливает по ТЗ дорожные знаки, но их установка не учитывает то что рядом есть другие дорожные знаки. Как результат — ГИБДД выносит предписание о демонтаже знаков. Еще одно зло — это аукционы в сфере строительства.

Я глубоко убежден, что цена не должна быть решающей при выборе подрядной организации. Контракты ниже себестоимости не должны заключаться, поскольку это разрушает отрасль, а еще это зарплата в конвертах, обналичка, теневая экономика и невыполнение обязательств.

Что делать заказчику и подрядчику если не удалось договориться и необходимо расторгнуть договор?

— Если нет конфликта, то зафиксировать объем фактически выполненных работ, сделать сверку, подрядчик передает заказчику объект и исполнительную документацию, а заказчик производит окончательный расчет при наличии задолженности.

Такие ситуации встречаются крайне редко, поэтому следует обозначить основные риски для заказчика и подрядчика. Если выполнение больше, чем авансы, то риски для заказчика минимальные, при условии, что велся строительный контроль и нет критичных дефектов, устранение которых сопряжено с большими финансовыми затратами.

Основной риск для подрядчика в том, что некачественно выполненные работы будут переделываться сторонней организацией, поэтому желательно все недостатки устранить своими силами. Если есть спор о качестве или объеме выполненных работ, то лучше провести досудебную строительную экспертизу и зафиксировать текущее состояние объекта. Спорить о качестве и объеме уже можно в суде.

Какие у вашей компании конкурентные преимущества?

— Мы специализируемся на нестандартных задачах. Если наших компетенций не хватает, то по принципу «одного окна» мы привлекаем сторонние организации. Например, для государственного заказчика мы не только разрабатывали проектно-сметную документацию для капитального ремонта объекта, но и обеспечивали прохождение экспертизы. Если у нас заказывают комплексное проектирование, мы берем на себя координацию работ по подготовке инженерных изысканий, ну а разрешение на строительство — в подарок.

Для меня показательным является тот факт, что более чем за 15 лет работы организации нет ни одного суда, где мы были бы ответчиком. Мы вынуждены подавать в суд т.к. есть недобросовестные заказчики, но к нам серьезных претензий никогда не было.

Ваша организация выиграла премию «Золотой меркурий»? Расскажите подробнее об этой награде.

— Да, мы являемся лучшим в России малым предприятием в сфере строительства по версии Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. К сожалению, в этом году премия проводилась онлайн, но все равно это приятная награда.

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