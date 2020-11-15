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Губернатор учредил премию в память о погибшем от коронавируса министре АПК

Губернатор учредил премию в память о погибшем от коронавируса министре АПК
Иллюстрация: архив DK.RU

В Свердловской области учреждена ежегодная премия имени бывшего министра АПК Дмитрия Дегтярева, который скончался летом этого года. Инициатива принадлежит губернатору Евгению Куйвашеву.

#ПАМЯТЬ#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

Премию Евгений Куйвашев анонсировал в своем инстаграме:

Большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердловской области внес Дмитрий Сергеевич Дегтярев, который возглавлял профильное министерство на протяжении последних лет. Премия будет вручаться лучшим преподавателям за подготовку молодых специалистов для сферы АПК. Лауреаты будут получать по 100 тыс. руб.

Министр АПК региона Дмитрий Дегтярев скончался летом 2020 г. от коронавируса. Ему было всего 43 года. В должности министра он работал с 2016 г. Одно из своих последних интервью Дегтярев дал порталу DK.RU.

Новым министром АПК стал бывший замминистра Артем Бахтерев. Он пришел на госслужбу в 2018 г., а до этого был заместителем генерального директора Агрохозяйства «Каменское» (входит в Группу Синара), сообщал DK.RU. Бахтерев приступил к исполнению обязанностей главы министерства с 20 октября.

Автор: Андрей Широков
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