В Екатеринбурге выбрали лучшие жилые комплексы. Сильнее всего конкуренция в бизнес-классе

В Свердловской области подвели итоги VI конкурса достижений и инноваций в сфере недвижимости «Строительный триумф». Какие объекты недвижимости, предприятия и застройщики получили признание?

В 2020 году на конкурс «Строительный триумф» было заявлено 48 объектов жилой и коммерческой недвижимости, социальных и инфраструктурных объектов. Миссия конкурса — популяризировать достижения строительной отрасли. Каждый объект создавали компании, которые достигли высоких результатов и могут поделиться своим успешным, эффективным опытом. Конкурс дает им такой шанс, а профессиональное сообщество и горожане могут увидеть и оценить то, что они сделали.

Сергей Лекомцев, председатель Оргкомитета конкурса «Строительный триумф», Почетный президент Ассоциации «СРО Гильдия строителей Урала»:

— В шестой раз мы подводим итоги конкурса «Строительный триумф» и награждаем лучшие строительные объекты. И в этом, и в прошлые годы строители по-прежнему радуют горожан. Совместными усилиями проектировщики, изыскатели, предприятия стройиндустрии, подрядчики, застройщики, девелоперы внесли свой вклад, для того чтобы на картах нашего города и области появились новые объекты. Что мы можем предложить строителям взамен? Профессиональное признание, то, что мы можем их отметить и наградить призами. Мы выбираем лучших из лучших!

Максим Пучков, заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области:

— В этом году конкурс проходил в весьма интересном формате в связи со сложной эпидемиологической ситуацией — наполовину очно, наполовину заочно. Несмотря на это, он состоялся, и награды нашли своих героев. Поздравляем всех победителей, участников, номинантов Конкурса и желаем творческих успехов. И участия на следующий год тем, кому не удалось победить в этом.

Алексей Бирюлин, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования, поздравил победителей с профессиональным признанием и пожелал успехов всем номинантам.

В 2020 году объявление победителей проходило в онлайн формате.

Лучшим жилым комплексом класса эконом стал ЖК «Солнечный», Екатеринбург, ул.Чемпионов, 4. Победителя поздравил Максим Пучков.

Жилой комплекс «Аксиома», Екатеринбург, ул. П.Шаманова, 5/1 и 5/2 победил в номинации «Лучший жилой комплекс класса комфорт».

В финале номинации «Лучший жилой комплекс класса бизнес» оказались ЖК «Макаровский», ЖК «Нагорный», ЖК «Тринити», ЖК «Дом на бульваре».

Вячеслав Трапезников, президент АСРО «Гильдия строителей Урала»:

Для меня большая честь объявить о решении жюри в номинации «Лучший жилой комплекс класса бизнес» в Екатеринбурге. Мы очень рады, что такое количество объектов было представлено. Это многое говорит о качестве жизни, об уровне Екатеринбурга. В результате напряженной борьбы победу одержал жилой комплекс «Макаровский».

Школа по улице Чемпионов в Чкаловском районе города Екатеринбурга (жилой район «Солнечный») выиграла номинацию «Лучший социальный объект».

Техническое перевооружение Доменной печи № 6, Свердловская область, г. Нижний Тагил, АО «ЕВРАЗ НТМК» получило признание в номинации «Лучший промышленный объект».

Номинация «Лучший промышленный объект» имеет большое значение в связи с тем, что только на промышленных объектах создаются новые рабочие места, увеличивается налогооблагаемая база во всех уровнях бюджета, которая позволяет стоить и другие объекты благоустройства, дорожной сети, социальной сферы. Этой номинации Оргкомитет придавал и придает очень большое значение. И я с большим удовольствием поздравляю победителя, — сказал почетный строитель России Юрий Гришин, заместитель исполнительного директора АСРО «Строители Свердловской области».

Заслуженный строитель России Юрий Чумерин, директор Ассоциации СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» поздравил победителя в номинации «Лучшее предприятие стройиндустрии» — «Завод керамических изделий». В 2020 году завод отмечает свое 60-летие. Это ведущее предприятие строительной индустрии Свердловской области, которое уже более полувека выпускает столь нужную продукцию. В последние 10 лет предприятие обрело вторую молодость — оно создает и запускает новые линии и мощности, которые очень востребованы на строительных объектах нашего города и области».

Набережная вдоль Трехсекционного жилого дома №2 по ул. Щербакова отмечена специальным призом «Лучший объект благоустройства городской среды».

Сергей Лекомцев, председатель оргкомитета конкурса «Строительный триумф»:

Мы ежегодно отмечаем свердловские компании, которые построили объекты за территорией нашей области. В этом году специальный приз вручается заводу «Бергауф Марусино», построенному в Новосибирской области. Мы поздравляем компанию «Бергауф», которая заявила о нашей промышленности, о стройиндустрии в другой области.

Лучшим жилым комплексом класса элит стал Клубный дом «Ривьера», Екатеринбург, ул.Горького, 36.

Награда за лучший объект коммерческой недвижимости по решению Оргкомитета в 2020 году не вручается.

Уникальный комплекс музеев в Верхней Пышме получил специальный приз:

«Это один из наших наиболее престижных призов в рамках конкурса «Строительный триумф», — отмечает Андрей Бриль, полномочный представитель Гильдии управляющих и девелоперов в Екатеринбурге и Свердловской области. — Мы награждаем этим призом объекты, которые делают наш город заметным на карте нашей страны или на карте всего мира, объекты, которые меняют жизнь в нашем городе, в нашем регионе, в нашей стране, делают нас заметными и необыкновенными. В этом году призом «Объект, изменивший качество городской среды», награждается целый комплекс объектов — и это тоже уникальная ситуация. Был подан целый ряд заявок по музеям, входящим в комплекс в Верхней Пышме. Это очень большая работа, которую провели наши коллеги. Сейчас уникальный для нашей страны и, как минимум, для Европы комплекс музеев создан и работает для жителей и гостей нашего региона, которые там получают огромный объем информации и массу впечатлений. Такого комплекса музеев, с таким наполнением в нашей стране, да и в Европе больше нет. В его состав входят «Музей военной техники. Здание авиационной техники», «Музей военной техники «Боевая слава Урала». Здание парадного расчета», «Музей военной техники «Боевая слава Урала». Корпус №2», «Музей автомобильной техники. Корпус 2 с переходной галереей к основному зданию».

Поздравляем! Мы выражаем благодарность всем людям, которые работали над созданием уникального комплекса. Спасибо!»

Лучшей риэлторской компанией на рынке первичной недвижимости признано агентство недвижимости «Добродел».

Специальным призом «Признание» был награжден Владимир Крицкий.

По поручению Оргкомитета Конкурса «Строительный триумф» мы имеем честь представить победителя номинации «Признание» — Владимира Крицкого. Это человек, заслуги которого перед строительной отраслью, перед городом, перед регионом совершенно неоспоримы, ясны всем нам. Мы очень рады, что в этом году Владимир Павлович получает этот приз! — объявили победителя С.П.Лекомцев и А.Б.Бриль.

Владимир Крицкий — почетный строитель России, Лауреат премии имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина в области архитектуры и градостроительства. С февраля 2004 по март 2012 года занимал должность заместителя главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования. С апреля 2012 г. работает в «Группе ЛСР» генеральным директором АО «ЛСР. Недвижимость–Урал».

Владимир Павлович вносит значимый вклад в стратегическое развитие предприятия и строительной отрасли города в целом. Под опытным руководством Владимира Павловича «Группой ЛСР» на Урале достигнуты значимые результаты: компания входит по итогам 2019 года в тройку крупнейших застройщиков Екатеринбурга. Компания имеет собственную производственную базу и является лидером рынка индустриального строительства. «Группа ЛСР» на Урале четырежды (в 2019, 2018, 2017, 2016 годах) награждена главной общественной наградой России в жилищном строительстве — Золотым знаком «Надежный застройщик России».

Конкурс «Строительный триумф» проводится при поддержке правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга.

Учредителями конкурса являются: