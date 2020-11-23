Как организовать печать в условиях крайнего севера. Кейс

Организация печати проектной документации в северных районах страны — крайне нетривиальная задача. Даже доставить необходимое для печати оборудование непросто из-за плохой транспортной доступности.

С необходимостью обеспечения бесперебойной печати, сканирования и копирования для всех рабочих объектов столкнулась компания «ГазЭнергоСтрой», которая базируется в Новом Уренгое. С 2014 года она занимается реализацией проектов в области строительства и реконструкции для нужд нефтегазового и энергетического комплексов. Объекты, спроектированные и реализованные «ГазЭнергоСтроем», находятся в различных уголках региона и, конечно, каждому из них нужна полная комплектация печатной техникой.

Проблема в том, что до вахтовых поселков добраться не так-то просто. В ряде случаев к ним нет обычной дороги и доехать до них можно или по воздуху, или по «зимникам» — автомобильным дорогам, эксплуатация которых осуществляется только при отрицательных температурах. К транспортировке печатного оборудования в таких условиях предъявляются особые требования. И не только к транспортировке. Необходимо выбрать такие МФУ, работу которых можно было бы отслеживать дистанционно, ведь каждая неполадка ведет к простоям всего производства.

Проект был реализован на оборудовании Brother, а услуги аутсорсинга печати предоставил партнер ООО «Бразер» в Ямало-Ненецком автономном округе — ООО «ТКПФ Бизнес линии». На объекты «ГазЭнергоСтроя» было доставлено 117 лазерных МФУ и оригинальные расходные материалы к ним.

Использование услуги по полному аутсорсингу печати, сканирования и копирования позволило «ГазЭнергоСтрою» оптимизировать расходы на печать, минимизировать перебои и, соответственно, повысить эффективность связанных с печатью бизнес-процессов. Оплата услуги происходит «покопийно» — за напечатанные или отсканированные страницы. Это позволяет сделать финансовую часть контракта максимально прозрачной.

При проблемах с печатной техникой может остановиться вся основная деятельность на объекте, а добраться до места бывает очень непросто. Именно поэтому при выборе подрядчика мы обращали внимание на действительно надежные устройства, которые будут работать без перебоев. MPS-контракт на базе МФУ Brother оправдал наши ожидания – нам удалось не только обеспечить бесперебойную печать на наших рабочих объектах, но и оптимизировать затраты, — рассказывает Евгений Мартынов, начальник отдела ИТ ООО «ГазЭнергоСтрой».

Покопийный контракт с использованием продукции Brother и программного обеспечения Brother Meter Read Tool стал отличным решением задачи, стоящей перед компанией. Он обеспечил полную поддержку парка техники, исключил неожиданные расходы на возможный ремонт и дал возможность удаленно контролировать работу всего парка. По отзывам специалистов ГазЭнергоСтрой сегодня печать даже на самых труднодоступных объектах компании идет без перебоев.