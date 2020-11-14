«Для довыборов сейчас неудобное время. В интересах властей провести их как можно тише»

В Екатеринбурге стартовали довыборы в Думу. В условиях пандемии и начавшейся подготовки к выборному процессу-2021 громкая кампания не в интересах власти. Не все кандидаты согласны с «режимом тишины».

На этой неделе в Екатеринбурге начались довыборы в Городскую думу седьмого созыва. Досрочное голосование проходит с 11 по 21 ноября. Основной день голосования — 22 ноября — станет двенадцатым днем, когда свыше 110 тыс. жители двух округов (№3 — Верх-Исетский район и №9 — Ленинский) смогут отдать свои голоса.

Напомним, в августе гордума досрочно прекратила полномочия депутатов по двум одномандатным округам — Олега Кагилева из округа №3 (осужден за взятку и отбывает наказание в колонии строгого режима) и Елены Дерягиной из округа №9 (скончалась этим летом).

Выдвижение кандидатов началось в сентябре. За месяц заявки подали 23 претендента — как представители партийных объединений, так и частные лица в порядке самовыдвижения. Отсев происходил в несколько этапов. Часть кандидатов не сдала подписные листы, у других количество подписей оказалось недостаточным. Несколько претендентов взяли самоотвод.

В результате в финальный пул кандидатов попали только десять человек — причем в нем не оказалось ни одного самовыдвиженеца. Ранее DK.RU подробно рассказывал о тех, чьи фамилии попали в избирательные бюллетени.

Между тем наблюдатели отмечают пассивность кандидатов и плохую информированность избирателей о проводимых довыборах. По данным осведомленного источника DK.RU, власти дали установку провести довыборы «как можно тише».

Сейчас не лучшее время для политической активности, тем более выборной. Во-первых, в городе бушует коронавирус, распространение инфекции на пике, и все силы нужно задействовать на борьбу [с ним]. Громкая кампания только разозлит население. Город объективно устал от бесконечных конфликтов мэрии с депутатами, [спикера гордумы Игоря] Володина с [мэром Александром] Высокинским — создается впечатление, что в коридорах власти занимаются только своими делами, а о гражданах забыли, — отмечает собеседник DK.RU.

Во-вторых, в следущем году пройдут выборы в региональный парламент и Госдуму РФ, продолжает он:

При каком внешнем фоне они будут проходить, можно только догадываться. Уже все говорят о неизбежной третьей волне коронавируса в 2021 г., а вопрос с прививками так и не решен. Развязать сейчас оживленную кампанию на довыборах — значит расфокусировать внимание избирателей. А с явкой [на выборы] у нашего региона, скажем прямо, всегда не очень. Кроме того, кампании [в Заксобрание и Госдуму] потребуют мобилизации ресурсов. Деньги сейчас считают все, лишнего предпочитают не тратить. Поэтому довыборы решено провести как можно тише — лучше даже незаметно, и как можно менее затратно.

«Режим тишины» работает на победу кандидатов от «Единой России», убежден другой собеседник DK.RU:

«Единая Россия», пожалуй, один из самых сильных политических брендов. Если избиратель не ориентируется в кандидатах, он смотрит на партию, от которой [кандидат] заявлен. А за «ЕР» стоит сам [президент Владимир] Путин. Мне эта стратегия понятна — «и рыбку съесть, и в пруд не лезть».

Однако установка на тишину может и не сработать. В СМИ уже попала информация о возможных нарушениях на избирательных участках. Координатор движения «Голос» на Урале Александр Грезев заявил о мобилизации и массовом нагоне бюджетников. По его словам, бюджетникам по месту службы выдали два направление на досрочное голосование. В них указана причина «эпидемиологическая обстановка». Второе направление — для отчетности перед работодателем, передает слова Грезева агентство «Новый день». Кандидат от партии «Яблоко» в округе № 3 Владислав Постников, сообщил, что по данному факту будет подавать жалобу в избирком Екатеринбурга и российский ЦИК. По его словам, такое массовое участие бюджетников дает обратный эффект с точки зрения эпидемиологической ситуации. Толпы голосующих людей стоят в тесных коридорах и помещениях, где заседают участковые комиссии. О фактах принуждения бюджетников к голосованию сообщила и представительница «Справедливой России» Оксана Иванова.

Официально же подобные обвинения опровергаются. Источник DK.RU полагает, что оппозиционные партии будут использовать любые возможности, чтобы привлечь внимание прессы и общественности.

Вылить ушат чего-нибудь на конкурента — «дедовский» метод. Но многие политические силы, особенно на региональном уровне, другими инструментами и вовсе пользоваться не собираются или не умеют. Раньше пугали [экс-замгубернатором Владимиром] Тунгусовым, потом [предпринимателем Виталием] Кочетковым. Сейчас в ход пошла «тяжелая артиллерия» — мобилизация бюджетников... При этом эффективности в этом — ноль. Да, «слил» ты компромат на конкурента, он голоса не получил — но и ты сам-то его тоже не получил. Это еще хуже популизма, там населению хотя бы что-то обещают. А потом все удивляемся проваленной явке, — подчеркнул собеседник.

Ранее «Деловой квартал» анонсировал запуск инструментов для проведения эффективной политической кампании в предвыборный период.