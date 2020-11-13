Архитекторы согласовали стройку небольшого ТЦ рядом с «Мытным двором»

Предприниматель несколько лет не мог добиться одобрения внешнего облика здания, который собирается построить в центре города. Там расположатся рестораны и несколько магазинов.

Главархитектура согласовала фасадное решение для небольшого ТЦ в центре города, где расположатся магазины и рестораны. Здание планируют построить возле «Мытного двора» на пересечении улиц Малышева и 8 Марта.

Строгий в геометрии камерный объем схож по масштабу с исторической застройкой. Представленный в администрацию эскизный проект получил положительное заключение экспертного совета при Свердловском отделении Союза архитекторов России. Состав и комплектность документов, представленных собственником земельного участка в мэрию, соответствуют действующим правовым и нормативным актам, — сообщили в мэрии Екатеринбурга.

Согласно концепции, первые два этажа здания будут занимать рестораны, при этом потенциальный арендатор уже найден. Также в помещении расположатся магазины.

Как рассказывал DK.RU, возвести объект планирует руководитель центра недвижимости «МАН» Николай Савин. Предприниматель несколько лет не мог согласовать в администрации внешний архитектурный вид здания. На рассмотрение было представлено пять проектов, которые разрабатывал Тимур Абдуллаев, а также бюро «Гордеев-Демидов».

Николай Савин рассказывал, что как только мэрия согласует внешний облик объекта, в компании сразу приступят к подготовке рабочей документации и стройке.

Участок, где собираются вести строительство, относится к территориальной зоне Ц-1 — общественно-деловой зоне городского центра, которая предназначена для строительства зданий с административной, деловой, общественной, обслуживающей функцией. Ранее здесь располагались торговые ряды, а затем летнее кафе.