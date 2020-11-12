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В администрации Кировского района прошли обыски. Чиновников подозревают в мошенничестве

В администрации Кировского района прошли обыски. Чиновников подозревают в мошенничестве
Иллюстрация: Depositphotos

Сотрудники ФСБ провели обыски в администрации Кировского района. Силовики ищут доказательства коррупции среди чиновников при проведении конкурсов на благоустройство и ремонт дорог.

#КОРРУПЦИЯ#КРИМИНАЛ#НОВОСТИ

Силовики одновременно пришли в администрацию Кировского района и домой к некоторым ее сотрудникам, сообщает портал 66.RU. Оперативники проводят необходимые мероприятия в связи с возбужденным уголовным делом по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Как сообщают источники в правоохранительных органах, районное руководство имело связи с первыми лицами одной из строительных компаний, которая за «откаты» получала контракты на ремонт дорог в районе. Как уточняет Znak.com, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, получив контракт, фирма фактически работы не выполняла, средства просто выводились с ее счетов. По данным Znak.com, речь идет примерно о 20 млн руб.

Пресс-служба УФСБ по Свердловской области пока не комментирует проведенные оперативные мероприятия. А источники не уточняют, кто входит в число фигурантов уголовного дела. Однако известно, что обыски проходили в том числе дома у главы района Александра Лошакова. Сам руководитель района весь день общался со следователями.

В мэрии Екатеринбурга факт следственных действий подтверждают, однако от каких-либо комментариев воздерживаются.

Отметим, ранее Счетная палата Екатеринбурга выяснила, что часть средств, выделенных в 2019 г. из бюджета города на ремонт и благоустройство, была потрачена с нарушениями. Тогда речь шла о 2,2 млрд из 8 млрд руб. Позже Счетная палата нашла и другие нарушения в расходовании бюджета администрацией города, писал DK.RU.

Автор: Инна Вейн
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