В рамках Иннопром онлайн пройдет сессия по инфраструктурным проектам

13 ноября на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ пройдет онлайн сессия, посвященная вопросам оценки роли инфраструктурных проектов для экономического и промышленного роста страны.

Трансляция онлайн-сессии начнется в 12:00 по московскому времени. Эксперты обсудят вызовы для транспортных, энергетических и IT- проектов в современных условиях, оценят потребности в ресурсах и условия взаимодействия органов власти и бизнеса при реализации проектов в этой области. Кроме того, приглашенные эксперты поговорят о проектах, которые активно реализуются в настоящее время и выделят те из них, которые позволяют решать первостепенные задачи.

Генеральный партнер проекта Иннопром онлайн — Правительство Свердловской области.

Просмотр сессии доступен для всех желающих на странице сайта проекта.

Спикеры мероприятия:

Виктория Казакова , министр инвестиций и развития Свердловской области;

, министр инвестиций и развития Свердловской области; Анна Шабарова , вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности;

, вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности; Вадим Степченко , начальник Свердловской дирекции по управлению терминально-складским комплексом;

, начальник Свердловской дирекции по управлению терминально-складским комплексом; Андрей Добрынин , руководитель отдела VR/AR ГК «Росатом»;

, руководитель отдела VR/AR ГК «Росатом»; Илья Васкецов , заместитель директора по B2G «ЭР-Телеком Холдинг»;

, заместитель директора по B2G «ЭР-Телеком Холдинг»; Алексей Порошин, председатель правления цэр.рф, член Генерального Совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Модерировать дискуссию будет Сергей Казачков, партнер, руководитель практики по работе с транспортными предприятиями КПМГ в России и СНГ.