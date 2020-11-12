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В рамках Иннопром онлайн пройдет сессия по инфраструктурным проектам

В рамках Иннопром онлайн пройдет сессия по инфраструктурным проектам
Иллюстрация: Иннопром онлайн

13 ноября на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ пройдет онлайн сессия, посвященная вопросам оценки роли инфраструктурных проектов для экономического и промышленного роста страны.

Трансляция онлайн-сессии начнется в 12:00 по московскому времени. Эксперты обсудят вызовы для транспортных, энергетических и IT- проектов в современных условиях, оценят потребности в ресурсах и условия взаимодействия органов власти и бизнеса при реализации проектов в этой области. Кроме того, приглашенные эксперты поговорят о проектах, которые активно реализуются в настоящее время и выделят те из них, которые позволяют решать первостепенные задачи.

Генеральный партнер проекта Иннопром онлайн — Правительство Свердловской области.

Просмотр сессии доступен для всех желающих на странице сайта проекта.

Спикеры мероприятия:

  • Виктория Казакова, министр инвестиций и развития Свердловской области;
  • Анна Шабарова, вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности;
  • Вадим Степченко, начальник Свердловской дирекции по управлению терминально-складским комплексом;
  • Андрей Добрынин, руководитель отдела VR/AR ГК «Росатом»;
  • Илья Васкецов, заместитель директора по B2G «ЭР-Телеком Холдинг»;
  • Алексей Порошин, председатель правления цэр.рф, член Генерального Совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Модерировать дискуссию будет Сергей Казачков, партнер, руководитель практики по работе с транспортными предприятиями КПМГ в России и СНГ.

Автор: Гринина Ирина
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