Для пострадавшего малого и среднего бизнеса продлили налоговые каникулы. Ненадолго

Отсрочка по уплате обязательств будет действовать для предпринимателей из туристической и гостиничной сферы, общепита, развлекательной индустрии и ряда других.

Отсрочка по налогам, авансовым платежам и страховым взносам для пострадавшего из-за пандемии малого и среднего бизнеса, а также ИП будет действовать ещё три месяца. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Налоговые каникулы будут продлены в том числе для туристического и гостиничного бизнеса, компаний в сфере организации конференций и выставок, в сфере культуры и спорта, а также для представителей развлекательной индустрии и отрасли общественного питания, уточнил Мишустин.

О намерении дополнительно поддержать предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей сказал президент Владимир Путин на 12-м ежегодном инвестфоруме «Россия зовёт!». Объективно не все компании могли восстановить своё прежнее положение, у них остаются проблемы, поэтому требуется помощь государства, отметил президент. Он также анонсировал продление моратория на проверки малого бизнеса.

Представители ресторанной отрасли при этом просили правительство продлить отсрочку по уплате налогов на год.

В целом накануне осеннего роста заболеваемости коронавирусом бизнес без оптимизма смотрел в будущее: 77% руководителей компаний заявили, что шанс выживания их предприятия в случае повторного введения режима карантина оценивается в 50% и меньше.