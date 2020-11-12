В Екатеринбурге выберут лучший «мамский» бизнес-проект и вручат 100 тыс. руб. на развитие

13 ноября в Ельцин Центре пройдет завершающий этап образовательного проекта «Мама-предприниматель». За денежную премию будут бороться четыре десятка бизнес-мам.

Образовательный проект «Мама-предприниматель» разработан специально для женщин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости. Цель — помочь им начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи. Для участия в конкурсной программе было подано свыше 160 заявок, из них 39 прошли отбор — они и будут соревноваться за право получить средства на развитие.

Проекты, предложенные мамами-предпринимательницами, касаются самых разных отраслей: театр кукол, издание серии книг о путешествиях по России, обучение кастомайзингу, производство детских автомобильных органайзеров, производство йогуртов из кокосового молока, центр реабилитации для детей с ОВЗ и другие.

Напомним, в 2019 г. проект «Мама-предприниматель» был включен Минэкономразвития России в перечень программ нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Проект реализуют федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и Комитет по развитию женского предпринимательства «Опоры России». Соорганизатором и грантодателем выступает Благотворительный фонд Amway «В ответе за будущее». В Свердловской области проект проходит при поддержке СОФПП. В рамках программы Фонд провел ряд обучающих семинаров и тренингов, которые касались таких тем, как управление сотрудниками; SMM: продвижение в социальных сетях; налоги, стресс-менеджмент и т. д. А в августе 2020 г. в Нижнем Тагиле прошла акселерационная программа «Женское предпринимательство».

Отметим, что почти половина руководителей малых и средних предприятий Свердловской области — женщины. По данным СОФПП, из 11 000 предприятий МСП, включенных в базу фонда, 44% возглавляют женщин. Наиболее популярным направлением деятельности, который выбирают женщины-предприниматели, является сфера услуг — ей отдают предпочтение 45,5%, затем идет торговля — 44,6%, производство — 7,4%, агрокомплекс — 2%.

Напомним, конкурс «Мама-предприниматель» проходит уже не в первый раз. Одним из наиболее успешных проектов, которые получили поддержку жюри и впоследствии выросли в бизнес, можно назвать кондитерскую BEZMUKI: автор идеи Анастасия Талышкина выиграла конкурс в 2014 г. DK.RU ранее рассказывал ее историю. Все началось в 2014 г., когда Анастасия после рождения ребенка решила начать печь десерты по рецепту Пьера Дюкана. Со временем отработав несколько блюд, которые перешли в разряд фирменных, она создала группу в соцсети «ВКонтакте» и стала принимать заказы на диетические торты и пирожные. Оказалось, что эта тема пользуется спросом. После победы в конкурсе «Мама-предпринимательница» появился первый цех профессионального производства специальных десертов.