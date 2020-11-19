Церемония вручения премии «Человек года — 2020» состоится 26 ноября

Уже через неделю станут известны лауреаты Одиннадцатой ежегодной премии «Человек года». В каком формате пройдет торжественная церемония, кто будет ведущим и как стать зрителем — в материале DK.RU.

Подготовка к вручению премии «Человек года — 2020» выходит на финишную прямую. Экспертный совет определил тройки финалистов и проголосовал за победителей в номинациях. Организатор события, издание «Деловой квартал», завершает подсчет голосов, чтобы 26 ноября огласить имена лауреатов и вручить статуэтки на торжественной церемонии.

Пандемия коронавируса стремительно вносит изменения в нашу жизнь. И если в начале осени прогнозы были благоприятными, то сейчас становится понятно, что проведение большого мероприятия неизбежно создаст дополнительный риск распространения инфекции. Но любое ограничение — это еще и новые возможности. Именно поэтому впервые в истории премия меняет свой формат.

С 2017 г. все церемонии вручения премии транслировались с театральных подмостков в интернет, а в 2019 г. «Человек года» попал в телеэфир — на «Четвертый канал». Учитывая этот опыт и сложившиеся ограничения, вручение статуэток в этом году состоится без зрителей в зале. Будут предприняты все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность участников церемонии — и тех, кто будет объявлять победителей, и самих лауреатов. Площадку, на которой состоится церемония, организаторы не анонсируют.

Зрители смогут наблюдать за церемонией как в интернете — на сайте DK.RU, в наших соцсетях и на площадках наших партнеров ЕАН и JustMedia.ru, так и на телевидении. В 2020 г. церемония вручения премии будет показана в эфире сразу двух телеканалов Екатеринбурга — на «Четвертом канале» и «Студии-41». Кроме того, впервые «Человека года» представят и на федеральной площадке: церемонию будет транслировать WBCMedia — российская мультимедийная платформа с одной из самых больших видеобиблиотек в стране о бизнесе и сервисами для эффективного развития компаний.

26 ноября, в четверг, торжественная церемония начнется ровно в 19.00 (17.00 мск). Ведущим вечера станет известный журналист и телеведущий Евгений Енин.

Добавим, лауреатов премии определяют члены Экспертного совета. В 2020 г. в состав жюри вошли 22 эксперта — ведущие предприниматели региона, руководители отраслевых объединений, а также представители всех уровней власти.

В этом году статуэтки вручаются в девяти номинациях. Четыре из них традиционные, отраслевые — это «Банкир года», «Девелопер года», «Подрядчик года» (оцениваются подрядные организации в строительной сфере) и «Инвестор года» (оцениваются инвестиционные проекты в сфере промышленности). К традиционным относится и «Социальный бизнес» — номинация, которая неизменно вручается уже в течение десяти лет. А также «Управленец на госслужбе», в которой представители бизнес-сообщества оценивают работу чиновников и госслужащих.

Новый блок номинаций — «Трансформация бизнеса». В нем будут представлены компании, для которых коронакризис оказался драйвером — они запустили новые направления, вышли на новые рынки и, конечно, показали достойный финансовый результат. Оцениваются как компании из производственного сектора, так и организации, оказывающие услуги.

Победителя Главной надотраслевой номинации «Человек года» называет редакция «Делового квартала».

Статуэтки победителям выполнены мастерами Ювелирного дома CHAMOVSKIKH. Медиапартнеры события — телекомпания «Четвертый канал», информационное агентство ЕАН, информационное агентство JustMedia.ru, мультимедийная платформа для бизнеса WBCMedia.

Справка DK.RU Премия «Человек года» учреждена изданием «Деловой квартал» в 2010 г. и в этом году будет вручена в одиннадцатый раз. На сегодня это одна из самых престижных региональных бизнес-премий России и единственная — в Екатеринбурге и Свердловской области, где победителей определяет бизнес-сообщество. Главный принцип премии, которого неизменно придерживается «Деловой квартал», — объективный выбор победителей: победа на коммерческой основе не допускается. Премией «Человек года» отмечаются самые прогрессивные люди Екатеринбурга и Свердловской области, которые внесли наиболее весомый личный вклад в развитие своей отрасли, имеют солидную репутацию в профессиональном сообществе, внедряют инновационные проекты и технологии, развивают и поддерживают социально-ориентированные проекты. более 120 человек — предприниматели, политики, деятели культуры. Кроме регулярного проекта «Человек года» «Деловой квартал» провел специальную премию ТОП-50: главные люди Урала (2020 г.). За десять лет статуэткой «Человек года» отмечено— предприниматели, политики, деятели культуры. Кроме регулярного проекта «Человек года» «Деловой квартал» провел специальную премию ЛЮДИ ЭПОХИ 1994-2019 (2019 г.) и составил перечень самых влиятельных персон региона(2020 г.).

Все новости проекта — на официальном сайте премии «Человек года».

Стать партнером премии: +7 (904) 544-98-37, savina@ek.apress.ru (Татьяна Савина)

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