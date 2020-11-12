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Два уральских промышленных гиганта договорились выпускать трамваи для Екатеринбурга

Такие трамваи Уралтрансмаша уже курсируют по Екатеринбургу
Такие трамваи Уралтрансмаша уже курсируют по Екатеринбургу. Иллюстрация: http://uralvagonzavod.ru/

Компания «Синара-Транспортные машины» (СТМ) заключила соглашение с «Уралтрансмашем» о производстве трамваев. За счет этой сделки «Синара» планирует получить в концессию екатеринбургский «Гортранс».

#СИНАРА#ГОРОД#ТРАНСПОРТ

Как пояснили в СТМ, местная сборка — одно из основных условий концессионного соглашения. Впрочем, компания может эксплуатировать и вагоны другого производителя.

Все зависит от концепции модернизации городского транспорта Екатеринбурга. Если нужной модели не будет в линейке «Уралтрансмаша», будем работать вместе со Skoda Transportation, — рассказал вице-президент СТМ Юрий Осинцев (цитата по 66.RU).

Ранее DK.RU рассказывал, что машиностроительный холдинг «Синара-транспортные машины» и концерн Skoda Transportation создают совместное предприятие по выпуску трамваев, троллейбусов, электробустов и вагонов метро. В развитие производства в 2020-2021 гг. будет инвестировано 1,5-2 млрд руб. Завод разместят в Санкт-Петербурге.

Вагоны, выпущенные на совместном предприятии, будут возить пассажиров Москвы: Торговый дом СТМ (входит в «Группу Синара», подконтрольную Дмитрию Пумпянскому) выиграл конкурс ГУП «Мосгортранс» на поставку 90 трамваев и их сервисное обслуживание в течение 30 лет. Отметим, что ранее СТМ получил контракт на поставку трамваев для одной из линий в Санкт-Петербурге.

В Екатеринбурге «Группа Синара» претендует на концессионное соглашение по организации общественных перевозок электротранспортом. Концессия предусмотрена новой транcпортной реформой.

Один из двух претендентов на заключение контракта — «Синара». Готовится документация, потом — аукцион. Кто его выиграет, тот и зайдет в концессию, — комментировал ситуацию депутат гордумы Михил Вечкензин. — Когда «электротранспортная» концессия будет заключена, работать она будет на брутто-контрактах. Но переводить на них только трамваи и троллейбусы не совсем уместно, автобусы тоже решено переводить. Возможно, пока не все маршруты, а лишь частично.

Также «Группа Синара» обращалась к властям города с инициативой создать нового автобусного перевозчика, рассказывал DK.RU. 

Автор: Инна Вейн
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