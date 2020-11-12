Два уральских промышленных гиганта договорились выпускать трамваи для Екатеринбурга

Компания «Синара-Транспортные машины» (СТМ) заключила соглашение с «Уралтрансмашем» о производстве трамваев. За счет этой сделки «Синара» планирует получить в концессию екатеринбургский «Гортранс».

Как пояснили в СТМ, местная сборка — одно из основных условий концессионного соглашения. Впрочем, компания может эксплуатировать и вагоны другого производителя.

Все зависит от концепции модернизации городского транспорта Екатеринбурга. Если нужной модели не будет в линейке «Уралтрансмаша», будем работать вместе со Skoda Transportation, — рассказал вице-президент СТМ Юрий Осинцев (цитата по 66.RU).

Ранее DK.RU рассказывал, что машиностроительный холдинг «Синара-транспортные машины» и концерн Skoda Transportation создают совместное предприятие по выпуску трамваев, троллейбусов, электробустов и вагонов метро. В развитие производства в 2020-2021 гг. будет инвестировано 1,5-2 млрд руб. Завод разместят в Санкт-Петербурге.

Вагоны, выпущенные на совместном предприятии, будут возить пассажиров Москвы: Торговый дом СТМ (входит в «Группу Синара», подконтрольную Дмитрию Пумпянскому) выиграл конкурс ГУП «Мосгортранс» на поставку 90 трамваев и их сервисное обслуживание в течение 30 лет. Отметим, что ранее СТМ получил контракт на поставку трамваев для одной из линий в Санкт-Петербурге.