«Все говорили, что это невозможно, а мы сделали». СATERING BOX — новый тренд

Привычные коммуникации переходят в онлайн формат. Кажется, сегодня в онлайне можно организовать абсолютно все – от совещания до масштабного ивента на несколько тысяч человек.

Чуть больше месяца — и в стране грянет череда новогодних корпоративов. С учётом эпидемиологической ситуации выбраться в ресторан или загородный клуб решатся немногие компании. Но и без очного посещения развлекательных заведений корпоратив можно провести весело, масштабно и необычно. Новогодний праздник легко превратить в настоящее иммерсивное представление с помощью нового проекта CATERING BOX, созданого в коллаборации с ведущими кейтеринговыми компаниями России. В Екатеринбурге официальный представитель и партнер проекта — USTA Catering, один из крупнейших на Урале поставщиков кейтеринг-услуг.

CATERING BOX — это авторское фуд-сопровождение онлайн, офлайн и гибридных мероприятий в различных регионах в формате единого кейтеринг бокса. С ивентами в офлайн формате, как известно, в 2020-м не заладилось. Так возникла идея совместить онлайн и массовые мероприятия.

Фото: набор Catering Box

Организаторы проанализировала глобальный рынок ивентов и выяснили, что провести масштабное шоу в сети очень даже возможно. Например, учитель геометрии 7-8 классов из Сан-Диего Чарльз Кумбер провел урок в Half-Life: Alyx, чем наглядно продемонстрировал, как можно трансформировать процесс обучения.

Другой пример — спектакль «Вишневый сад», поставленный Большим драматическим театром имени Товстоногова в Minecraft. Зрители смогли увидеть театр, воссозданный в компьютерной игре, декорации, а к главным чеховским персонажам добавился бот-зомби, исполнивший роль Фирса.

Эти и подобные онлайн-события, собравшие неимоверное число зрителей, показали: мероприятия в онлайне можно делать не менее интересными, чем их оффлайн версии. Причем, на «сетевых» праздниках будут присутствовать все привычные элементы, включая еду и напитки, но участники смогут находиться в разных точках страны.

Нас интересовали любые растущие медийные проекты, и мы увидели, что в этом подходе есть большой потенциал, поскольку смотреть можно и выступления спикеров, и музыкальные номера, и даже какие-то более сложные, «включающие» вещи, — рассказывает Никита Гирин, директор креативного бюро «Энгриро».

К виртуальным комнатам организаторы проекта СATERING BOX решили добавить праздничные угощения и напитки. Блюда разрабатываются централизованно, и потом их готовят в каждом городе, где есть местный партнер — кейтеринговая компания. Таким образом участники онлайн-фуршета получают одинаковые брендированные наборы боксов в одно и то же время.

Без еды любое мероприятие будет неэффективным. Как быть с питанием на мероприятиях на удаленке? Казалось бы, решить эту проблему невозможно, но мы придумали, как это сделать, и теперь можем объединять людей за одним большим виртуальным столом, — рассказывает Олеся Мухаметова, food-продюсер Catering Box.

Для новогодних корпоративов специально разработано несколько видов «боксов»: New Year Box, куда входят такие кулинарные изыски, как пти-шу с лососем, чоризо с прованской тапенадой и т.д. New Year Sweet Box со сладостями — десертами и пирожными. Такие наборы можно доставить хоть в Екатеринбург, хоть в Челябинск, хоть в Нижний Новгород — география работы проекта покрывает практически всю страну.

Фото: жареная креветка со свежим салатом, ростбиф из говядины с попкорном, мусс из копченого лосося с мандариновым мармеладом

CATERING BOX также поможет угостить участников офлайн-вечеринки. К услугам клиентов — готовые фуд-сеты на 5-10 человек. Интересная опция: к еде может добавиться официант, который будет следить за тем, чтобы бокалы гостей не были пустыми, а глаза голодными.

Фото: чизкейк с малиновым мармеладом, вишневый трайфл с кока-колой

Еще одна интересная опция CATERING BOX — доставка гастрономических подарков клиентам и партнерам. Наполнение такого сета может варьироваться в зависимости от степени щедрости заказчика. Оформление бокса можно сделать в корпоративных цветах адресата.

Ну и самый оригинальный вариант — это иммерсивный кейтеринг, когда бокс наполняется не только вкусными угощениями, но и другими элементами – запечатанными пробниками с различными ароматами, картами, фишками и т.д. Все эти дополнительные элементы используются для шоу, которое ведет в онлайне ведущий из студии.

Фото: иммерсивный бокс от Catering Box

Такой иммерсивный спектакль объединит всех участников мероприятия, даже широкую филиальную сеть, за одним столом. Благодаря тому, что в боксах присутствуют элементы, воздействующие на разные органы чувств, праздник в онлайне получится по-настоящему эмоциональным, — резюмировала Олеся Мухаметова.

Подарить незабываемые эмоции и организовать сотрудникам новогодний корпоратив поможет компания USTA Catering.

Заказать CATERING BOX можно по тел:. (343) 38 25 660

Инстаграм: usta.catering