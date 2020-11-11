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МТС подключила умный домофон в жилом комплексе Екатеринбурга

МТС подключила умный домофон в жилом комплексе Екатеринбурга
Иллюстрация: МТС

Проект реализован в новом ЖК «Сказка» на ЖБИ. Умный домофон позволит удаленно управлять доступом в жилых домах и на придомовой территории, что значительно увеличивает комфорт и безопасность.

Умный домофон позволит жильцам ЖК «Сказка» дистанционно открывать дверь, говорить с посетителями через видеосвязь, либо просто посмотреть, кто пришел, прямо через мобильное приложение «МТС Домофон». Все вызовы и открытия дверей фиксируются в журнале событий с фотографией посетителя. Также в приложении можно посмотреть, кто приходил, пока жильцов не было дома, либо — когда и с кем вернулся из школы ребёнок.

МТС подключила умный домофон в жилом комплексе Екатеринбурга 1

В случае временного отсутствия интернета или установленного приложения, вызов с домофона приходит в виде обычного телефонного звонка, а открытие двери происходит посредством нажатия на кнопку.

Сервис уже оценили молодые екатеринбургские родители, не имеющие возможности круглосуточно оставаться дома с детьми, а также люди, беспокоящиеся о безопасности своих престарелых родителей. Приложение «МТС Домофон» позволяет даже, находясь за тысячи километров от дома, управлять доступом в квартиру, а также просматривать видео с домофонных камер в онлайн-режиме, — рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

МТС подключила умный домофон в жилом комплексе Екатеринбурга 2

Новый сервис функционирует на базе облачной мультивендорной платформы «МТС Домофон», веб-кабинета обслуживающей организации и мобильного приложения жильца. При этом решение позволяет подключать как новое ИТ-оборудование, так и существующие аналоговые системы. При желании установленные квартирные трубки продолжат работать вместе с мобильным приложением. Приложение «МТС Домофон» работает на сети любого оператора связи. Новый продукт успешно прошёл пилотные испытания в нескольких городах.

Автор: Гринина Ирина
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