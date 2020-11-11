«Это обман». С уральских предпринимателей собирают деньги на поздравление важной персоны

«Худший подарок к моему дню рождения за всю жизнь». Глава УТПП Андрей Беседин рассказал, что один из журналов собирает с предпринимателей 25-75 тыс. руб., чтобы те поздравили его с юбилеем.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин обвинил издание «Деловая Россия» в сборе средств с предпринимателей, пишет ЕАН.

По словам главы УТПП, редакция журнала разослала предпринимателям коммерческое предложение, в котором сказано, что журнал готовит специальный «раздел, посвященный Уральской ТПП и 60-летнему юбилею Президента, Председателя Правления А.А. Беседина». Предприятиям предлагается рассказать о взаимодействии с Уральской ТПП, «а также поздравить Беседина А.А. с юбилеем».

В качестве дополнительной информации указано, что «журнал будет доставлен в приемную Президента Уральской ТПП адресной рассылкой».

С учетом пандемии ценник колеблется от 25 000 до 125 000 руб. Каждое разосланное письмо отрабатывается А.В. Горюновой — руководителем региональных проектов издательства «Медиа-Бизнес». Предприятия повторно опрашиваются, приняли ли они решение поздравить руководителя Палаты А.А. Беседина с юбилеем? Наши члены, руководители предприятий, осторожно интересовались: действительно ли для меня так важно, чтобы они платно поздравили меня с предстоящим юбилеем в неизвестном им журнале за 25-75 тыс. руб.?

Андрей Беседин опубликовал на Facebook официальное обращение к предпринимателям и членам УТПП, в котором заверил, что Палата не заказывала никаких материалов в журнале:

Уважаемые друзья, коллеги, партнеры. Ни я, ни Уральская ТПП не заказывали статей ни о Палате, ни тем более о моем дне рождения. До вчерашнего дня я даже не подозревал о существовании такого журнала и портала. Нам (и мне) очень приятно принимать от вас теплые слова, но никогда мы не предлагали это делать подобным образом. Приношу всем получившим данные предложения свои глубокие извинения. Для меня эта ситуация неожиданна и крайне неприятна.

Глава УТПП также сообщил, что редакция издания уже принесла ему свои извинения, которые он принял, однако это не уменьшило степень его разочарования в произошедшем:

Это худший подарок к моему дню рождения за всю жизнь. Ни я, ни мои коллеги не разделяем таких приемов в достижении каких-либо без исключения целей. На мой взгляд, налицо нарушение базовых писанных и неписанных принципов, элементарных основ этики. Данной «акцией» Издательство спровоцировало репутационные потери для Палаты и для меня лично. Их отзвуки мы уже почувствовали в разговорах и переписке с получателями писем. Еще раз приношу извинения всем получателям данного письма.

Добавим, что журнал не имеет отношения к общественной организации «Деловая Россия».