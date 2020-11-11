ПСБ снизил ставки по популярным ипотечным программам

ПСБ улучшил условия по ипотеке на апартаменты, рефинансирование ипотечных кредитов других банков, нецелевые кредиты под залог недвижимости. Ставки по этим снижены на 0,2 — 0,35 п.п.

Теперь рефинансировать ипотеку, оформленную в другом банке, заемщики могут по ставке 8,15% годовых. Программа действует на первичном и вторичном рынках жилья. Максимальная сумма кредита увеличена с 15 млн руб. до 20 млн руб. (до 85% от стоимости объекта недвижимости).

Ставки по ипотеке на покупку апартаментов как на первичном, так и на вторичном рынках в рамках программы «Крупная сумма» составят от 7,7% годовых. Максимальный срок кредита увеличен до 25 лет, что позволит большему числу заемщиков обслуживать кредит с комфортным уровнем долговой нагрузки. Акция распространяется на кредиты размером 7-30 млн руб. для покупки жилья в Москве и Московской области и действует до 31 декабря 2020 года.

Ставка по программе кредитования на любые цели под залог недвижимости установлена на уровне 12,2% годовых. Максимальная сумма кредита — 10 млн руб. (до 50% от рыночной стоимости квартиры), срок кредита — до 15 лет.

Самой популярной у заемщиков в 2020 году стала «Госпрограмма 2020» на строящееся жилье, но у заемщиков востребованы и другие ипотечные продукты. Сохраняется спрос и на рефинансирование ипотечных займов. Также в Екатеринбурге мы наблюдаем рост интереса к ипотеке на новый формат недвижимости — к апартаментам. Улучшение условий по ряду ипотечных программ банка позволит нашим клиентам оптимально решить жилищные вопросы, — говорит руководитель ипотечного центра ПСБ в Екатеринбурге Антон Сандалов.

Ставка 8,15% годовых в рублях применяется при наличии страхования и предъявлении заемщикам договора об ипотеке/договора залога прав с отметкой о госрегистрации ипотеки/ залога прав в пользу ПСБ. До госрегистрации ипотеки/ залога прав в пользу ПСБ процентная ставка составляет 10,15% годовых в рублях. Минимальная сумма кредита — 1 млн рублей. Максимальная сумма кредита — до 20 млн рублей и не более 85% от стоимости недвижимости. Срок кредита — от 3 до 25 лет.

Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита вы можете узнать в офисах банка, на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на дату публикации.

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