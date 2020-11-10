«Мы не включаем телевизор. У нас за окном много всего интересного»

Успешный уральский ресторатор Валентин Кузякин («Гастроли», «Гады, крабы и вино», «Engels», «Фая», «Сойка») задается ключевым для поколения «Y» вопросом: «Зачем покупать то, что можно арендовать?»

Известный уральский ресторатор живет в «Башне Исеть» и даже не задается вопросом, зачем покупать удобное жилье, когда его можно просто арендовать. Здесь, в Iset HomeAway Residence, есть все необходимое для жизни. А если чего-то и не хватает, то это не превращается в проблему жильца — все вопросы может решить косьерж-служба.

Мне вообще нравится вся эта шеринговая история. В бытовом плане это очень удобно: не надо ничего покупать, здесь ты не несешь какие-то технические и бытовые нагрузки. У тебя есть консьерж, ты можешь позвонить, и все твои проблемы решат. Мне это место очень понравилось, и я даже не задавался вопросом, зачем пытаться это купить, — говорит Валентин Кузякин.

Ресторатор признается: ему очень нравится «тихий центр».

Я бы всю жизнь хотел жить в этой локации, в квадрате Жукова — Антона Валека. У нас здесь очень классный двор, зеленый, там шезлонги стоят. А дорога на работу — это сплошное удовольствие, — продолжает основатель «Гастролей».

Как и многие другие резиденты «Башни Исеть», Валентин ценит вид, который открывается из окон его апартаментов. И добавляет, что ни он, ни его супруга не включают телевизор — ведь за окном столько всего интересного.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что ценят в «Башне Исеть» филантроп и просветитель Мария Зашляпина, мастер мужской стрижки Алексей Дубовик, основатель студии красоты Kudri Brovi Евгения Зиновьева и легионер «Автомобилиста» Джефф Платт.

Подробнее о всех «фишках» «Башни Исеть» можно узнать в спецпроекте DK.RU по ссылке.

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