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Уральские актеры и режиссеры привезли домой сразу четыре «Золотые маски»

Уральские актеры и режиссеры привезли домой сразу четыре «Золотые маски»
Автор фото: © A.Savin, WikiCommons. Иллюстрация: wikipedia.org

Екатеринбургский театр оперы и балета («Урал Опера Балет») получил четыре премии на фестивале «Золотая маска-2020» в Москве, в том числе — «маску» за «Лучший оперный спектакль».

#ПРИЗНАНИЕ#НОВОСТИ

О победе уральской труппы сообщила в своем аккаунте в Facebook пресс-секретарь Екатеринбургского театра оперы и балета Екатерина Ружьева.

Четыре Золотые маски у Театра Урал Опера Балет! Поздравления лауреатам, создателям и участникам спектаклей! — написала Екатерина.

Награды получили:

  • Вячеслав Самодуров — за лучшую работу хореографа, балет «Приказ Короля»;
  • Алексей Кондратьев — за лучшую работу художника в том же спектакле;
  • Кристофер Олден — за лучшую работа режиссера в опере «Три сестры».
  • «Три сестры» были признаны лучшим спектаклем в жанре оперы.

Теперь в коллекции уральского театра 20 «Золотых масок».

Вручение премии проходило в онлайн-режиме из-за ограничений, связанных с пандемией. В этом году на «Золотую маску» было выдвинуто 78 спектаклей. Награду за лучшую постановку в номинации «Балет» получила «Артефакт-сюита» Большого театра. В опере лучшими признаны, как мы уже написали, «Три сестры» екатеринбургского театра «Урал Опера Балет». Лучшим режиссером стал Дмитрий Крымов. Он получил награду за спектакль «Серёжа» в МХТ имени Чехова. Мария Смольникова,исполнительница главной роли в этом спектакле, также получила награду. Лучшей драмой большой формы жюри назвало «Иранскую конференцию» Театра Наций в постановке Виктора Рыжакова.

Награды главной тетральной  премии страны в 2020 г. пополнили коллекцию «Золотых масок», которые раньше получали свердловские театры — теперь в общей коллекции 54 «маски».

Автор: Инна Вейн
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