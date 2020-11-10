Свердловское предприятие сферы МСП признали одним из 13 крупнейших экспортеров России

Компания «Пенетрон-Экспорт» вошла в число 13 призеров Всероссийского конкурса «Экспортер года». Уральцы заняли 1-е место в номинации «Трейдер года» в категории «малое и среднее предпринимательство».

Конкурс ежегодно проводит Российский экспортный центр в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», ориентирован он на поддержку и развитие отечественного несырьевого неэнергетического экспорта, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Всероссийский конкурс стал следующим этапом соревнования, которое проводилось ранее на окружном уровне. В нем «Пенетрон-Экспорт» победил в аналогичной номинации.

«Пенетрон-Экспорт» уже 15 лет поставляет на экспорт материалы для гидроизоляции и строительства объектов различного назначения. В 2019 г. объем экспорта компании вырос на 64,7%. В настоящее время компания работает с 23 странами ближнего и дальнего зарубежья, в том числе с Англией и Эстонией.

Экспорту наших материалов не помешала даже пандемия коронавируса: отгрузки не прекращались ни на минуту, — рассказал глава группы компаний «Пенетрон-Россия» Игорь Черноголов.

Ранее в интервью DK.RU руководитель Центра поддержки экспорта при Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства Елена Сиятковская рассказывала, что по итогам 2019 г. доля экспорта составила 60% ($7,3 млрд) от общего оборота внешней торговли Свердловской области.