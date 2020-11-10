В 2021 году расходы на губернатора снизятся, на Заксобрание — возрастут

В общей сложности на деятельность чиновников, судов и выборы свердловские власти заложили в бюджете на 2021 год 12,9 млрд руб. Все такие траты проходят по статье «Общегосударственные расходы».

Проект бюджета на 2021-2023 гг. предусматривает постепенное снижение затрат по статье «Общегосударственные расходы»: если в следующем году на эти цели заложено почти 13 млрд руб., то в дальнейшем они не превышают 10 млрд руб.

Одна из наиболее крупных сумм этой статьи — расходы на деятельность судебной системы региона: в следующем году эта сумма составит 748,5 млн руб.

По сравнению с бюджетом текущего года часть расходов, связанных с депутатами и чиновниками, возрастет. В первую очередь речь идет о работе председателя Заксобрания Свердловской области: на эти цели заложено 7,5 млн руб., тогда как в этом году работа оценивалась в 6,4 млн руб. Напомним, должность спикера областного парламента занимает Людмила Бабушкина.

Вырастут и расходы на депутатов законодательного собрания Свердловской области — со 126,5 млн до 136,5 млн руб.

Отдельной строкой идут расходы на выборы — на них выделят 344,5 млн руб. В 2021 г. в регионе будет избираться депутаты Госдумы от области и депутаты Заксобрания региона. К слову, работу депутатов Госдумы в следующем году оценили так же, как в этом: на народных избранников и их помощников заложили 56 млн руб.

А вот на кого заложили чуть поменьше денег, так это на губернатора: сумму снизили с 7,1 млн руб. в текущем году до 7 млн руб. в следующем.

Доходы областной казны на 2021 год запланированы в размере 259,1 млрд руб., расходы — в объеме 299,7 млрд руб.. Объем госдолга в законопроекте указан на уровне 161412743,7 тыс. руб. Размер Резервного фонда — 500000,0 тыс. руб.

Отметим, 10 ноября СМИ обнаружили в числе должников, на которых открыты исполнительные производства, жену действующего главы свердловской области Евгения Куйвашева — Наталью. По данным сайта службы судебных приставов, с нее взыскивается долг по налогам — около 62 тыс. руб. Это не первый раз, когда Наталья Куйвашева попадает в поле зрения судебных приставов. Год назад назад с нее так же через судебных приставов взыскивали долг за коммунальные услуги.