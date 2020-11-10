Меньше тысячи на год. В регионе квота по мигрантам сократилась на треть

Официально получить разрешение на временное проживание в 2021 г. в Свердловской области смогут только 800 мигрантов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, весь Уральский федеральный округ официально сможет принять в следующем году 2500 мигрантов. Это почти на 1000 человек меньше, чем в 2020-м: в текущем году квота по УрФО составляет 3650 человек.

Отметим, Свердловская область получила наибольшее количество разрешений на следующий год из субъектов УрФО. Тюменской области разрешено только 500 мигрантов, Челябинской, как и ХМАО, — 400, квота на ЯНАО составляет 250 человек, а на Курганскую область и вовсе 150.

Снижение количества квот для мигрантов — устойчивая тенденция последних лет. Она актуальна не только для УрФО, но и в целом для России. Так, в 2019 г. официально получить временное разрешение на жительство в нашей стране могли свыше 83 тыс. человек, в 2020 г. число снизилось 60 тыс. квот, в 2021 г. составит 39 тыс.

Сокращение квот может быть также связано с пандемией и уменьшением количества рабочих мест.

Из-за изменений на рынке труда, трансформации и перехода многих профессий в удаленный формат прогнозировать, сколько трудовых мигрантов понадобится в будущем, крайне сложно, — считает председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Напомним, за время пандемии безработица в Свердловской области выросла в пять раз: по официальным данным на 1 апреля, этот показатель составлял 23,4 тыс. человек, к 3 ноября цифра увеличилась до 119,4 тыс. Неофициальные данные могут быть выше. Как рассказывал DK.RU, еще в июне основатель сервиса Superjob Алексей Захаров говорил о том, что реальная безработица в России более чем вдвое превышает официальную статистику и доходит до 10 млн человек. Это в 5-6 раз выше, чем количество зарегистрированных в службах занятости.

Мигранты также лишились возможности заработка, часть из них поспешила вернуться в родную страну до закрытия границ. Как ранее сообщал DK.RU, из-за пандемии количество трудовых мигрантов, работающих в РФ на основании патента, снизилось на 21,1% — с 1,744 млн до 1,376 млн человек. А число граждан из стран Евразийского экономического союза, приехавших на заработки в Россию, упало на 26%, с более чем 450 тыс. до 333 тыс. человек.

В отдельных отраслях и регионах уже чувствуется нехватка рабочих рук. В частности, об этом говорили власти Татарстана, отмечая строительную отрасль; также уменьшение числа мигрантов привело к дефициту курьеров и водителей такси в Москве — на столичном рынке идет борьба за эти кадры. Порядка 40% компаний-нанимателей мигрантов испытывает недостаток рабочей силы.

Между тем, большинство иностранных работников в России — граждане без виз, их учет регулирует МВД. На основании визы иностранцы чаще всего приезжают работать из Китая, Вьетнама, Турции, Индии и Сербии.