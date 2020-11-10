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«Готовы дойти до ЕСПЧ». Адвокат отца Сергия оспаривает обвинения в экстремизме

«Готовы дойти до ЕСПЧ». Адвокат отца Сергия оспаривает обвинения в экстремизме
Иллюстрация: скриншот видеоролика

Адвокат Светлана Герасимова намерена обратиться в кассационную инстанцию с требованием отменить штрафы, наложенные на экс-схиигумена Сергия за распространение фейков о коронавирусе и экстремизм.

#СУДЫ#СХИИГУМЕН СЕРГИЙ#НОВОСТИ

Штрафы по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды) и ч.9 ст. 13.15 (злоупотребление свободой массовой информации) несколько месяцев назад наложил Верхнепышминский городской суд. По первому правонарушению сумма взыскания составляет 18 тыс. руб., по второму — 90 тыс. руб.

Мы сейчас подаем кассационные жалобы на решения по обоим административным делам. Если российский суд нас снова не услышит, то мы пойдем в Европейский суд по правам человека. В словах моего доверителя нет составов административных правонарушений, — пояснила свои действия Светлана Герасимова (здесь и далее цитаты по «Ъ-Екатеринбург»).

Кроме того, адвокат указала, что оба административных дела касаются одной проповеди от 25 апреля. При этом в постановлении Верхнепышминского суда указано, что сам схиигумен Сергий ее не распространял, добавила юрист.

Обвинения в экстремизме, по мнению Герасимовой, также беспочвенны. Суд принял решение исходя из того, что Сергий призывал к несоблюдению ограничений, связанных с пандемией, однако священнослужитель лишь толковал канонические тексты, подчеркивает адвокат.

Мой доверитель говорит о каноническом толковании писания. Он настаивает на том, что таинства — безопасны, а РПЦ отступает от этого. В итоге возник внутрицерковный конфликт. Эти вопросы связаны исключительно с религией, а не с экстремизмом, — уверена Герасимова.

Напомним, епархиальный суд отлучил отца Сергия от церкви и вернул ему мирское имя — Николай Романов. Однако скандальный священнослужитель отказывается подчиняться церковным властям, как и отказывается передать РПЦ Среднеуральский женский монастырь, настоятелем которого служил Романов.

17 сентября представители РПЦ прибыли к монастырю, чтобы провести инвентаризацию имущества, однако на территорию обители их не пустили. Сторонники Романова заявили, что попасть в монастырь можно только после предварительного согласования визита.

После этого представители епархии обратились в правоохранительные органы.

DK.RU подробно освещал конфликт Романова и официальных церковных властей. Духовник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий навлек на себя гнев епархии за то, что неоднократно записывал проповеди, в которых критиковал российских чиновников и призывал прихожан идти в храмы несмотря на эпидемию коронавируса. В итоге ему запретили проповедовать, носить наперсный крест и совершать таинства. Сергий укрылся в Среднеуральском женском монастыре, что повлекло очередной ряд скандалов.

Опальный схиигумен, несмотря на запрет публичных выступлений, продолжал записывать видеоролики, в которых говорил в том числе о правительстве страны, о первых лицах епархии, а также «мифе о коронавирусе».

Автор: Инна Вейн
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