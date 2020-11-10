«Цифровизация транспорта ведет к повышению прибыльности и эффективности»

В Екатеринбурге прошла конференция «IT-технологии для транспортного бизнеса». Основной темой обсуждения стало положение отрасли в пандемию — анализ текущей ситуации и варианты выхода из кризиса.

На мероприятии выступили представители федеральных и региональных компаний, представитель ОПОРЫ России, а также особый гость конференции — заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дмитрий Брусянин.

Первой важной темой конференции стало обеспечение безопасности на общественном транспорте и способы реализации Федерального закона №16 «О транспортной безопасности». Этот вопрос был поднят представителем перевозчиков города Полевской, председателем Комитета по транспорту Свердловского областного отделения «ОПОРЫ России» Сергеем Вотинцевым. Он говорил о тяжелой финансовой нагрузке, которая дополнительно ложится на предпринимателей из-за необходимости установки дорогого видеооборудования за свой счет. Г-н Вотинцев подчеркнул, что сегодня, в условиях текущих цен на перевозки и растущей стоимости топлива, это стало особенно тяжело для небольших перевозчиков.

Дмитрий Брусянин подчеркнул необходимость оснащения транспорта видеонаблюдением, т.к. сегодня это является одной из ключевых мер по противодействию терроризму. Но учитывая сложное экономическое положение бизнеса, конкретные механизмы, помогающие обеспечить выполнение ФЗ № 16, требуют дополнительного обсуждения.

Затрагивая экономику предприятий, директор ООО «Омникомм Урал» Евгений Беглов привел статистику исследования, проведенного Ассоциации Грузавтотранс в августе 2020 года. Согласно данным опроса, для 76,2% владельцев автопарков основная проблема – аварийность и число ДТП. 66,7% опрошенных считают важнейшей задачей транспортных компаний — сокращение расхода топлива. Решить эти проблемы возможно путем установки систем мониторинга передвижения и контроля расхода топлива.

Второй важной темой конференции стала стратегия развития транспортного бизнеса в период пандемии.

Так, представитель METRO Cash and Carry подтвердил, что даже крупные игроки ритейла вынуждены менять форматы обслуживания клиентов. Компания быстро осознала, что один из крупных покупателей «METRO» — гостинично-ресторанный бизнес, в период пандемии снизил обороты, а значит и потребление продуктов. В результате руководство сети приняло решение снизить минимальный ценовой порог за доставку товаров. Теперь компаниям сектора HoReCa предлагаются особые условия организации логистики «склад — ресторан/отель».

В завершении конференции выступил основатель и генеральный директор Omnicomm Борис Паньков. Он рассказал о влиянии многоуровневого контроля на экономику предприятия: как автоматизация, мониторинг и анализ данных помогают не только снизить издержки, но и увеличить чистую прибыль предприятия.

По результатам конференции участники сошлись во мнении, что цифровизация транспортного бизнеса необходима не только с точки зрения оптимизации деятельности автопарка, но и для экономики транспортных компаний, и для обеспечения безопасности движения на дорогах.

Запись трансляции доступна по ссылке.