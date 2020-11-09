«Я для общества не опасен». Шилиманов выступил с последним словом по делу «Бухты Квинс»

Бывший замминистра экономики региона обвиняется в мошенничестве со средствами пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс» на 50 млн руб. Гособвинение запросило 5 лет тюрьмы. Шилиманов просит не лишать его свободы.

В понедельник, 9 ноября, в Кировском районном суде Екатеринбурга завершилось рассмотрение уголовного дела о мошенничестве с деньгами пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс». Единственный обвиняемый, бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов выступил с последним словом. В нем он попросил назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы — в случае, если суд посчитает его виновным.

В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом уголовное наказание имеет две цели: исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений. В моем случае я могу точно сказать, что я закончил любую свою коммерческую деятельность. Поэтому какие бы действия ни квалифицировались, больше я точно не буду ничем заниматься, не смогу причинить потенциального ущерба. В связи с этим я считаю, что я для общества не опасен. Остаток своей деятельности планирую посвятить лишь преподаванию, — сказал Шилиманов (здесь и далее — цитаты по изданию Znak.com).

Он также добавил, что ему необходимо заботиться о своей матери и о несовершеннолетних детях. И подчеркнул, что уголовное дело было возбуждено для того, чтобы добиться окончания строительства ЖСК:

Эта задача была решена в 2018 г. Новые строительные проекты я с 2010 г. не начинал. Так что новых пострадавших от моей деятельности точно не появится.

Ранее гособвинение запросило Шилиманову 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Оглашение приговора состоится 20 ноября.

Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору») было возбуждено в 2015 г. из-за остановки строительства поселка на берегу озера Шарташ. Пострадавшими по этому делу стали 65 пайщиков и само юрлицо ЖСК «Бухта Квинс». Сумма ущерба составила порядка 50 млн руб. Изначально обвиняемых было трое: музыкант Александр Новиков, его бывший деловой партнер Михаил Шилиманов и его помощница Лариса Ассонова. DK.RU подробно рассказывал, как шло расследование этого дела.

Между тем Шилиманов является фигурантом еще одного уголовного дела — о взятке, которую бывший гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов вымогал у представителя компании-подрядчика ОЭЗ. По этому делу Шилиманову вменяют «посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). В СМИ фигурировала информация о том, что Шилиманов согласился сотрудничать со следствием, рассчитывая на условный срок по делу «Бухты Квинс».

Обвинительное заключение по делу Кызласова и Шилиманова утверждено в конце октября, дело передано в суд, писал DK.RU.