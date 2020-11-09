ВТБ Факторинг предоставил компаниям МСБ полностью цифровой онбординг

ВТБ Факторинг перешел на цифровой онбординг (процесс постановки на финансирование) поставщиков малого и среднего бизнеса. Он включает идентификацию клиента и онлайн-заключение договора факторинга.

Цифровой онбординг также предполагает запуск финансирования без бумажного подписания уведомлений дебиторами, использующими системы электронного документооборота (ЭДО) или любые платформенные решения. Цифровой онбординг для ВТБ Факторинг организован при участии собственного оператора ЭДО — мультифакторной платформы GetFinance.

Благодаря цифровизации процесса дистанционного онбординга и финансирования любой поставщик МСБ независимо от размера бизнеса и географии, имея только усиленную электронную подпись, может стать клиентом ВТБ Факторинг. Это даст ему доступ к финансированию на конкурентных условиях от группы ВТБ, а также позволит пользоваться эффективными факторинговыми решениями и технологиями, например, SCF, безрегрессным факторингом и другими продуктами. Кратное снижение операционных издержек фактора позволяет отменить любые ограничения к минимальной сумме лимита для финансирования поставщиков, использующих ЭДО или любые платформенные решения, к которым подключен ВТБ Факторинг.

Цифровой онбординг предоставляет огромные возможности для развития рынка факторинга и коммерческого финансирования в России, повышая его привлекательность и доступность для широкого круга поставщиков. Наиболее выгодно это решение для компаний МСБ, поскольку для них открывается новая эра полного онлайн-взаимодействия с факторами для оперативного финансирования своей коммерческой деятельности. Новое решение действует для поставщиков всего пула дебиторов ВТБ Факторинг, работающих через операторов ЭДО или факторинговые платформы. А минимальная сумма лимита и поставки, доступной для финансирования, снизилась буквально до 1 копейки, — рассказывает Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг.

Технология цифрового онбординга доступна любой факторинговой компании, зарегистрированной на платформе GetFinance. С ее помощью поставщики смогут заключать факторинговый договор в течение одного часа после успешной идентификации и проверки необходимых документов, чтобы досрочно получать деньги за совершенные поставки в адрес дебиторов, которые используют GetFinance и другие системы ЭДО.

Мы развиваем свои технологии, исходя из потребностей всех участников рынка: клиентов, дебиторов, факторинговых компаний. Высокая цифровая гибкость платформы позволяет внедрять удобные для пользователей новшества, которые ускоряют и упрощают процесс выдачи финансирования, — продолжает Егор Газетин, генеральный директор GetFinance.