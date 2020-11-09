Екатеринбургского предпринимателя объявили в розыск. Он пропал еще в июле

СУ СКР по Свердловской области объявило о розыске 24-летнего предпринимателя Александра Соломеина, который пропал в Екатеринбурге в середине лета. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело.

Александр Соломеин (15.12.1995 г.р.) вышел из дома на ул. Уральской, 52/2 вечером 31 июля и до сих пор его местонахождение неизвестно, сообщает пресс-служба СКР. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело. Оно находится в производстве следственного отдела СКР по Кировскому району Екатеринбурга.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Соломеин был одет в светлые замшевые кеды, светлые джинсы, черную футболку, черную толстовку и светлую кепку. В числе особых примет называются татуировки «в виде цветных атрибутов» на предплечье и запястье левой руки. На предплечье правой руки татуировка в виде когтей животного, на запястье правой руки — татуировка в виде надписи с иероглифами, на левой ноге — татуировка в виде черно-белого алмаза.

Среди других примет — пятно седых волос на голове с правой стороны и шрам на сгибе левой руки.

В СРК сообщают, что Соломеин является директором коммерческой организации. Издание Znak.com со ссылкой на данные СПАРК указывает, что он ранее возглавлял ООО «Энергоремстройкомплект» и ООО «Вагант». Первая из них — компания-застройщик элитных апартаментов на ул. Бажова, 166. Дольщики этого проекта жаловались на срыв сроков сдачи апартаментов, а также на двойные продажи недвижимости. Очередной виток конфликта, о котором рассказывал DK.RU, произошел как раз за несколько дней до пропажи Соломеина.

Следствие обращается ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении без вести пропавшего Александра Соломеина или об обстоятельствах его исчезновения, с убедительной просьбой сообщить имеющиеся сведения по телефону в Екатеринбурге: 8 (343) 375-17-45 либо по линии «02». Конфиденциальность гарантируется.